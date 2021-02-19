Літаки Ан-26 після тривалої перерви сьогодні розпочинають польоти з відпрацювання польоту на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні.

Харківський національний університет Повітряних сил відновив тренувальні польоти на літаках Ан-26, які були призупинені після катастрофи літака з курсантами на Харківщині у вересні минулого року.

Про це повідомив заступник командира військової частини з льотної підготовки Роман Куценко, йдеться у відеоматеріалі університету, розміщеному у Facebook.

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«Сьогодні ми виконуємо командирські польоти у першому кварталі 2021 року. Основною метою командирських польотів є підтримання на високому рівні і вдосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів. Сьогодні виконують польоти літаки Л-36, вертольоти Мі02 та літаки Ан-26», - заявив він.

Куценко відзначив, що літаки Ан-26 після тривалої перерви сьогодні розпочинають польоти з відпрацювання польоту на імітацію відмови двигуна і виконують посадку на одному двигуні.

Катастрофа літака з курсантами на Харківщині: що сталося

Увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

З 26 вересня 2020 року навчальні польоти на Ан-26 та їх аналогах були припинені.

ДБР назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня 2020 року урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Костянтин Гончаров