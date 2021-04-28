Раніше США та НАТО висловлювали занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря.

В акваторію Чорного моря увійшов катер берегової охорони США «Гамільтон».

Як повідомляє "Голос Америки", це перший катер берегової охорони США, який увійшов до Чорного моря з 2008 року.

Читайте такожВМС України провели спільні українсько-румунські навчання в Чорному морі

Як повідомляють у прес-службі Шостого флоту ВМС США, «Гамільтон» співпрацюватиме з членами та партнерами НАТО у регіоні.

Раніше США та НАТО висловлювали занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс вказував на минулі агресивні дії Росії проти українських кораблів та обмеження доступу до портів на Азовському морі а також на останні повідомлення про накопичення Росією військових сил в окупованому Криму, на кордонах з Україною а також провокації, які здійснюють керовані Росією сили на контактній лінії.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров