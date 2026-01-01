Пентагон повідомляє, що нова МБР DF-27 здатна уражати не лише наземні цілі, а й кораблі США.

Китай розгорнув нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-27, яка може досягати континентальної частини США. Про це йдеться у щорічному звіті Пентагону про китайські війська, передає Business Insider.

Особливість цієї МБР у тому, що вона здатна виконувати різні завдання: від традиційних ядерних ударів до ударів по кораблях та звичайних наземних цілей.

DF-27 має дальність від 5000 до 8000 км, що дозволяє їй покривати Гаваї, Аляску та частини материкової частини США. Ця ракета робить Китай першою країною, яка розгорнула оперативну МБР зі звичайним озброєнням та можливістю уражати кораблі – функція, якої немає в США чи Росії.

За оцінкою Пентагону, DF-27 може проникати крізь американські системи протиракетної оборони та слугувати "вбивцею авіаносців". Ракета була вперше згадана у звіті Пентагону 2021 року, а у 2024–2025 роках підтверджено її розгортання в складі Ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю.

Ракетна стратегія Китаю передбачає гнучкі варіанти ударів: DF-27 може застосовуватися як важковаговий гіперзвуковий плануючий апарат, а також для звичайних і протикорабельних атак.

Ракети Китаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ракети Китаю стають все більш смертоносною проблемою для американських військових. Усе через складну еволюцію бойового циклу (kill chain) цієї країни.

У Пентагоні вже багато років приділяють увагу ракетному арсеналу Китаю, який продовжує зростати. Дальність цих ракет і їх запаси ставлять під загрозу як США, так і їхніх союзників у регіоні в разі виникнення конфлікту.

