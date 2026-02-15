У Британії затримується запуск заводу снарядів, у тому числі для України, - The Guardian

Завод мав збільшити виробничі потужності Великої Британії з виготовлення артилерійських снарядів у 16 разів.

Новий завод у Гласкоді, південний Уельс, який вважається ключовим для збільшення виробництва снарядів у Великій Британії, все ще закритий через більш ніж шість місяців після запланованого запуску. Як пише The Guardian, це поглиблює низку затримок, що переслідують збройні сили Британії.

Завод у Гласкоді залишається закритим

Відзначається, що завод у Гласкоді мав збільшити виробничі потужності Великої Британії з виготовлення артилерійських снарядів у 16 разів, поповнивши запаси, що скорочуються, і збільшивши поставки в Україну. Журналісти нагадали, що виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, але досі не запущено.

Представники компанії BAE Systems у коментарі виданню підтвердили затримку. Вони пояснили це прийнятим в середині будівництва в 2025 році рішенням подвоїти потужності заводу.

У виданні підкреслили, що Британія хоче збільшити здатність виробляти вибухові речовини всередині країни, щоб зменшити залежність від інших країн у питаннях постачання боєприпасів. Побоювання країни посилила непередбачуваність президента США Дональда Трампа щодо України і загрози ввести мита щодо країн НАТО через суперечки про Гренландію.

У BAE Systems розповіли в коментарі виданню, що завод у Гласкоді буде виробляти 155-мм артилерійські снаряди, які відповідають стандартам НАТО.

Аналітик в області оборони Френсіс Туса сказав журналістам, що 155-мм снаряди є "основою всіх армій, коли вони вступають у війну", тому наявність необхідних запасів є "вкрай важливою". За його словами, нездатність відкрити завод у Гласкоді в строк стала ударом по цих планах.

До чого вже призвела затримка з відкриттям заводу

У виданні поділилися, що затримка з відкриттям заводу пов'язана з коливаннями уряду Британії з приводу військових витрат. План інвестицій в оборону, який спочатку очікувався восени 2025 року, неодноразово відкладався на тлі попереджень про те, що протягом наступних чотирьох років збройні сили зіткнуться з дефіцитом фінансування в розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів (близько 38 млрд доларів).

Крім того, журналісти зазначили, що це вже призвело до призупинення контрактів на програму створення винищувачів нового покоління для Великої Британії, відому як Tempest, а також поставку нових військових вертольотів.

"Відсутність нарощування виробництва 155-мм боєприпасів у Великій Британії означає, що будь-які армійські підрозділи, розгорнуті в Східній Європі, або підкріплення в Естонії, в даний час матимуть достатньо 155-мм боєприпасів тільки на кілька днів. Навіть з 64 000 снарядів вони зможуть воювати, можливо, місяць", - сказав журналістам Туса.

Чи торкнеться це підтримки України

Представник уряду Великої Британії в розмові з журналістами запевнив, що країна готова відповісти на нову еру загроз "найбільш значним стійким збільшенням витрат на оборону з часів Холодної війни". За його словами, це стосується і інвестицій у розвиток виробництва боєприпасів.

Поточний розвиток об'єкта в Гласкоді не вплинув на нашу здатність продовжувати надавати Україні необхідну підтримку в її боротьбі з незаконним вторгненням Росії", - додав він.

Будівництво заводу Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні знову відклали - що відомо

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall досі не розпочав будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів в Україні. У компанії пояснили, що гальмує запуск проекту.

Як пише Defense Express, ще в липні 2024 року Rheinmetall повідомив про підписання угоди з Україною про будівництво заводу, який повинен був вийти на виробництво влітку 2026 року. Спочатку, в серпні 2025 року, в компанії пояснювали затримку українською бюрократією. Пізніше, в листопаді, Rheinmetall повідомив, що українська сторона вирішила змінити місце розташування підприємства, запевнивши, що після цього процес піде швидко і завод можна буде побудувати за 12 місяців.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів журналістам, що, хоча місце для заводу вже визначено, поки що все ще необхідно "прояснити подальші організаційні та регуляторні питання". За його словами, компанія готова почати будівництво якомога швидше, як тільки ці питання будуть вирішені.

