Китайські експерти відвідували Іжевський електромеханічний завод понад півдюжини разів з другого кварталу минулого року.

Китайські експерти з безпілотників відвідували Росію для участі в технічній розробці військових безпілотників на державному військовому заводі, що перебуває під західними санкціями. Про це пише Reuters із посиланням на двох європейських чиновників з безпеки та на документи, з якими ознайомилося агентство.

Зазначається, що за період з другого кварталу минулого року китайські експерти понад півтора десятка разів відвідували виробника зброї "Іжевський електромеханічний завод "Купол". За цей час "Купол" також отримав партії ударних і розвідувальних безпілотників китайського виробництва через російського посередника.

У вересні минулого року агентство Reuters задокументувало, що "Купол" розробив у Китаї новий безпілотник "Гарпія-3" за допомогою місцевих фахівців. Водночас, агентству стали відомі факти широкого залучення китайських експертів до випробувань та технологічних робіт над безпілотниками військового призначення саме на території Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знало про співпрацю: "Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції з питання кризи в Україні, ніколи не надаючи летальну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролюючи предмети подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників".

"Документи, включаючи бізнес-рахунки та банківські виписки, показали, що минулого року "Купол" отримав більше десятка ударних безпілотників-камікадзе, вироблених китайським виробником безпілотників Sichuan AEE. Згідно з офіційними документами, безпілотники були поставлені російською оборонною закупівельною компанією TSK Vektor, що перебуває під санкціями США та ЄС", - пише агентство, додаючи, що TSK Vektor і Sichuan AEE не відповіли на запити про коментарі.

У липні агентство Reuters повідомило, що "Купол" виробляє тисячі ударних дронів-камікадзе "Гарпія" з використанням китайських деталей, включаючи двигуни, за зразком іранського Shahed.

"Двоє європейських чиновників заявили, що поставки невеликої кількості китайських ударних безпілотників і присутність китайських експертів можуть вказувати на зацікавленість "Купол" у розширенні виробництва на нові моделі безпілотників", - додали в агентстві.

Китай допомагає російському ВПК

Як повідомляв УНІАН, у червні The Wall Street Journal писало, що, коли навесні західні дослідники вивчали іранський безпілотник, збитий над Україною, вони сказали, що зробили важливе відкриття - одна з деталей китайського виробництва.

Це свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану будівельні блоки для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США. І це демонструє, як швидко Іран може допомогти Росії в її війні проти України, йому потрібно всього три місяці, щоб зробити і поставити Москві зброю, яка тероризує цивільне населення України.

