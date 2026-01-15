Китай офіційно визнав, що їх винищувач J-10 переміг Rafale у повітряному бою

Китай поставив Пакистану біля 20 винищувачів J-10.

2025 року винищувач J-10 (Chengdu J-10) китайського виробництва здобув свою першу повітряну перемогу офіційно повідомило Державне управління оборонної науки, технологій та промисловості Китаю.

Як пише військовий портал Defence Express, це майже напевно є підтвердженням збиття Rafale повітряних сил Індії пакистанською авіацією, на озброєнні якої близько 20 подібних машин. У травні 2025 року J-10CE повітряних сил Пакистану збив індійський Dassault Rafale з відстані у приблизно 200 км за допомогою далекобійної ракети PL-15.

У Китаї наголосили, що було збито декілька літаків противника у повітряному бою. А Пакистан раніше повідомляв, що збив п’ять індійських літаків. Але за оцінками різних оглядачів, йдеться про два збиті борти. Зазначається, що йтися може не тільки про Dassault Rafale, а і про Су-30МКИ.

Також у Китаї стверджують, що за час ведення бойових дій втрат серед J-10CE не було.

"Жодних прямих доказів якими можна було б заперечити цю заяву у відкритому доступі нема. Але в Індії готові посперечатися з цим, бо заявляють про великі успіхи та навіть про ураження літака ДРЛВ з С-400. Одначе на фоні відсутності доказів та початкових заперечень будь-яких втрат у це досить слабко віриться", - додали автори.

Китай розцінює збиття літаків, як одну з десяти головних новин національної оборонно-промислової галузі КНР у 2025 році. Туди також увійшли постановка у стрій авіаносця Fujian, парад до 80-річчя закінчення Другої світової війни, досягнення у виробництві та обробці урану, досягнення космічної галузі та інше.

Повітряний бій Пакистану та Індії

Нагадаємо, що у травні 2025 року літаки обох країн атакували один одного. Участь у бою взяли 125 літаків. При цьому жоден з них не порушив повітряний простір власної країни. Тоді ж Повітряні сили Індії втратили літак Rafale, побудоваий для країни у 2016 році.

