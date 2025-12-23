Д-74 часто виходить з ладу через низьку якість виробництва.

Північна Корея поставляє до Росії 122-мм гармати Д-74. Факт таких поставок підтвердив російський артилерист, а також розповів про їхні переваги й недоліки.

Як пише "Мілітарний", росіянин відзначив що Д-74 найбільше схожа на радянську 122-мм гаубицю Д-30. Водночас корейська гармата має більшу дальність – до 24 км, тоді як у Д-30 вона становить близько 19 км. Снаряди мають однаковий калібр, однак снаряд до Д-74 оснащений більшою гільзою, що забезпечує більшу дальність стрільби.

Також він сказав, що перевагою цієї гармати є взаємозамінність деталей із радянськими гарматами, а також можливість придбати окремі комплектуючі навіть у звичайних автомагазинах. Винятком є колеса, ймовірно через несумісність із північнокорейською ступицею.

Відео дня

Однак недоліків у цієї гармати також вистачає

Росіянин зазначив, що Д-74 часто виходить з ладу через низьку якість виробництва. Так, він порівняв міцність металу гармати з "пресованим рисом".

Він зазначив, що ламається все - від домкрата та механізму підйому коліс до клина ствола. Усі несправності військовим вдалося усунути власними силами.

КНДР у війні в Україні

Північна Корея дедалі відкритіше визнає участь своїх військових у війні на боці Росії. Раніше державні ЗМІ показували кадри репатріації загиблих солдатів і публічні церемонії вшанування тих, хто воював разом із російською армією проти України.

нещодавно Російські пропагандистські ресурси заявили про нібито участь солдатів Північної Кореї у боях на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя.

Також ЗМІ повідомляли, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправляє військових КНДР на війну проти України разом із наказом у разі загрози полону підірвати себе гранатою.

Вас також можуть зацікавити новини: