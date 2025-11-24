В ЦПД спростували російські вигадки про участь військових Північної Кореї під Гуляйполем.

Російські пропагандистські ресурси заявили про нібито участь солдатів Північної Кореї у боях на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя. Втім, керівник Центру протидії корупції Александр Коваленко спростував це.

"Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками приблизно на вісім кілометрів на північний схід від Гуляйполя і на чотири кілометри на схід від міста.

Раніше російські ЗМІ поширили заяви про те, що північнокорейських військових нібито перекинули до району Гуляйполя після двомісячних тренувань на полігонах. Кількість нібито залучених солдатів не повідомлялась, також не було надано фото чи відеопідтвердження.

Окрім цього, ворог поширював інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та нібито загороджувальні загони, що блокують відхід Сил оборони. 21 листопада ці заяви також були спростовані українськими військовими.

