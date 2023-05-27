Серед питань - передача Україні винищувачів F-16 і ракет ATACMS.

Група республіканців США хоче підштовнути Білий дім до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу, пише "Голос Америки". Дискусії точаться довкола того, яка з двох видів зброї - F-16 чи зброя більшого радіусу дії - є актуальнішою.

На думку республіканця від штату Техаса Кіта Селфа, а цьому етапі війни далекобійні ракети потрібніші Україні за винищувачі. "Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають", - поділився він у коментарі виданню.

Тоді як республіканка Енн Вагнер висловила невдоволення загалом повільними темпами поставок озброєння. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу: "Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна".

Відео дня

А конгресмен від демократів Джим Коста назвав надання Україні винищувачів після тренування "лише питанням часу". "Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-357 Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України", – зазначив конгресмен.

Стосовно ж ракет великої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.

"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", - підсумував Коста.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Захід продовжує постачати українським військам необхідне спорядження і боєприпаси, а ЗСУ перемелюють зосереджені на боях у Бахмуті, Мар'їнці та інших населених пунктах Донбасу окупаційні сили.

25 травня 2023 року радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу, але незабаром уточнив, що контрнаступальна операція - це робота не одного дня, вона не почнеться "з перерізання червоної стрічки".

Тоді як сьогодні, 27 травня, Подоляк додав, що Україна готує підгрунтя для контрнаступу проти російських окупаційних сил, і інтенсивність бойових дій наростає.

Вас також можуть зацікавити новини: