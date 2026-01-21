Росія показала новий баражуючий боєприпас для високоточних ударів: чим він небезпечний

Його повна вага становить приблизно 14,5 кілограма.

Росія представила баражуючий боєприпас КУБ-2-2Е на виставці UMEX 2026 в Абу-Дабі. Система демонструє прагнення Москви вивести на ринок високоточні ударні безпілотники середнього класу, оскільки баражуючі боєприпаси змінюють сучасні пріоритети закупівель.

Як повідомляє видання Army Recognition, технічно, КУБ-2-2Е описується як керований баражуючий боєприпас середнього класу з повною вагою приблизно 14,5 кілограма. Він несе 4,6-кілограмову термобаричну бойову частину, тип корисного навантаження, який зазвичай асоціюється з підвищеною ефективністю проти особового складу на відкритій місцевості, в межах польових укріплень або всередині неброньованої та легкоброньованої техніки.

Зазначається, що системі приписують робочу дальність понад 40 кілометрів та максимальну тривалість польоту понад 25 хвилин, що забезпечує операторам достатньо часу для досягнення цільової зони та проведення обмеженого баражування перед бойовим заходом. Запуск виконується за допомогою катапульти, що дозволяє використовувати його без підготовленої інфраструктури та підтримує розосереджені операції.

Відео дня

У виданні пояснили, що опубліковані дані про характеристики KUB-2-2E вказують на швидкість польоту від 120 до 150 км/год, з максимальною висотою польоту понад 2000 метрів. Варіанти наведення включають удари по попередньо запрограмованих координатах GNSS, а також режими, незалежні від GPS, що базуються на електрооптичному та автоматичному оптоелектронному наведенні.

Ця комбінація призначена для підтримки як заздалегідь запланованих місій, так і ударів по цілях, чутливих до часу, або рухомих цілях, зберігаючи при цьому ефективність в умовах, коли супутникова навігація може бути погіршена. Керування системою доручено бойовому розрахунку з трьох осіб, що відображає структурований підхід до планування місій, управління запуском та спостереження за цілями або їх оцінки.

КУБ-2-2Е займає проміжне положення між малими баражуючими боєприпасами малої дальності та більшими ударними БпЛА, що запускаються з транспортних засобів. Стратегічне значення презентації KUB-2-2E на UMEX 2026 полягає в експортноорієнтованому характері заходу.

"Презентація KUB-2-2E на виставці UMEX 2026 підкреслює продовження розвитку баражуючих боєприпасів середнього класу як стандартних елементів сучасних арсеналів. Завдяки термобаричному корисному навантаженню вагою 4,6 кілограма, заявленій дальності польоту понад 40 кілометрів, кільком режимам наведення, включаючи опції, незалежні від GPS, та концепції запуску, що підходить для розосереджених операцій, система відображає ширші тенденції, що формують можливості безпілотних високоточних ударів. Її поява в Абу-Дабі підкреслює, що така зброя зараз є центральною в дискусіях щодо майбутньої тактичної та оперативної ефективності в рамках глобального оборонного ландшафту", - пише видання.

Водночас у Defense Express додали, що, судячи з описаних можливостей, "Куб-2-2Е" ймовірно має одразу 3 варіанти наведення: за завчасно відомими координатами по стаціонарній цілі, ручне керування оператором через камеру, та "автономне оптико-електронне наведення", що вочевидь вказує на наявність до наведення на ціль, або штучного інтелекту.

Інші цікаві матеріали про зброю

Як повідомляв УНІАН, експерти оцінили, що зенітна ракета Frankenburg Mk 1, яка сягає завдовжки лише 65 см, як декларує розробник, може перехоплювати не лише гвинтові дрони типу "Шахед", а й реактивні дрони, що рухаються на швидкостях 450-600 км/год.

З огляду на пошук рішення проти реактивних російських дронів "Герань-3" та "Герань-4", а також "Герань-5", що об’єктивно є крилатою ракетою, це є дуже важливою заявкою. Естонська компанія Frankenburg Technologies позиціонує своє рішення як дешевий та масовий засіб знищення подібних цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: