Зеленський попередив про нові атаки РФ по Україні

Росія не має наміру завершувати війну проти України, наголосив президент.

Україна готується до нових атак російських окупантів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

За словами глави держави, Україна працює заради своєї незалежності.

"Сьогодні на фронті не було тиші. Були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це - захист України, незалежність України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на тлі 9 травня, Україна домовилася з РФ про триденне перемирʼя, яке повинно було тривати до 11 травня включно. Також, як повідомляв президент США Дональд Трамп, Москва та Київ під час домовленостей також дійшли згоди щодо обміну 1000 на 1000 військовополонених.

Аналітики з Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що попри оголошене перемирʼя, бойові дії на фронті протягом цього періоду не припинялися. Водночас вони зазначають, що на деяких ділянках, зокрема на півночі України, інтенсивності бойових дій знизилася.

Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що на півдні росіяни продовжують проводити десятки штурмів, попри "перемирʼя". За його словами, активність бойових дій зі сторони РФ відбувається майже з тією ж інтенсивністю, що й раніше.

