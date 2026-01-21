Україна розробляє власний аналог Mavic: Федоров розкрив перші деталі дрона

За словами Федорова, новий безпілотник матиме таку ж камеру, як і Mavic.

В Україні розробляється власний аналог китайських дронів Mavic. Також планується запуск революційної системи Mission control і створення спеціальних підрозділів для полювання на ворожих операторів БПЛА. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

Український аналог Mavic

Федоров зазначив, що Україна активно працює над зменшенням залежності від китайських дронів. За його словами, вже цього місяця відбудеться тестування такого безпілотника.

"У нас буде свій аналог Mavic - камера така ж, але дистанція польоту більша", - розповів журналістам міністр оборони.

Проєкт Mission control

За словами Федорова, наступним кроком стане запуск проєкту Mission control, який дозволить відстежувати типи дронів, що використовуються на фронті, а також їх маршрут польоту, місце запуску і ефективність виконання бойових завдань. Глава Міноборони підкреслив, що це дозволить закрити повний цикл роботи з безпілотниками - від закупівлі і поставки до бойового застосування.

Міністр оборони розповів журналістам, що робота над Mission control тривала майже два роки. Він запевнив, що після запуску системи наступним етапом стане її масштабування на артилерію.

Полювання на російських операторів дронів

Федоров поділився, що Міноборони також зосередить увагу на боротьбі з російськими операторами дронів. Він зазначив, що завдання України - вибити ворожих операторів з поля бою. Для цього формуються спеціалізовані підрозділи.

Як українські військові дивують виробників дронів

Раніше в Business Insider розповіли, що український виробник наземних дронів здивований винахідливістю військових. Зокрема, його вразило те, що бійці використовують літаючі дрони для скидання наземних ближче до російських позицій. Генеральний директор компанії-виробника наземних дронів Ark Robotics під псевдонімом Ачі стверджує, що українські солдати продемонстрували "деякі дійсно божевільні ідеї".

Один із прикладів полягає в поєднанні маленького наземного робота Ark з великим повітряним дроном, який піднімає свого "побратима", а потім "скидає його з неба" в потрібному місці. Він пояснив, що мета проста: швидко покласти інструмент на землю, не наражаючи людину на небезпеку.

