Радянська міна ТМ-62 стала універсальною зброєю на війні в Україні, - Forbes

Боєприпас 1960-х років використовують не лише як міну, а й як дронову бомбу та штурмовий заряд.

Російсько-українську війну часто описують як конфлікт дронів, високоточної зброї та електронної боротьби. Втім, на передовій ключову роль продовжують відігравати системи радянської епохи, серед яких особливе місце посіла протитанкова міна ТМ-62. У ході бойових дій вона перетворилася з інженерного боєприпасу на універсальну вибухівку, що застосовується для широкого спектра завдань, пише Forbes.

Що таке ТМ-62

ТМ-62 була прийнята на озброєння СРСР на початку 1960-х років і стала однією з наймасовіших протитанкових мін у світі. Вона важить близько 10 кг і містить до 7,5 кг вибухової речовини - цього достатньо для знищення або серйозного пошкодження бронетехніки.

Міна має кілька модифікацій, зокрема з металевим і пластиковим корпусом, що ускладнює виявлення. Вона підтримує різні типи детонаторів - від класичних натискних до сучасних електромеханічних, які реагують на рух броньованої техніки.

Україна також налагодила виробництво модернізованої версії - ТМ-2025, у якій застосовуються 3D-друковані елементи, нові детонатори та можливість дистанційного підриву.

Класичне мінування залишається ключовим

ТМ-62 широко використовується за прямим призначенням - для створення мінних полів. Україна застосовує ці міни у складі багатошарової оборони разом із ровами, бетонними загородженнями та дротом. Російські війська, зі свого боку, активно мінують окуповані території.

Попри заборону протипіхотних мін Оттавською конвенцією, протитанкові міни не підпадають під ці обмеження, і обидві сторони мають значні довоєнні запаси ТМ-62. Мінні поля залишаються одним із головних чинників стримування наступу та уповільнення маневрів.

Боєприпас для дронів

Одним із найпомітніших прикладів адаптації ТМ-62 стало її використання як боєприпасу повітряного скидання. Українські та російські війська застосовують важкі багатороторні дрони для доставки модифікованих мін на позиції противника.

Українські військові публікували відео, де дрони типу "Баба Яга" скидають ТМ-62 на російські укріплення та бронетехніку на напрямку Білогорівка–Сіверськ. Аналогічні кадри з’являються і з російського боку - зокрема зі скиданням ТМ-62 на українські траншеї в Харківській області.

Експерти відзначають, що міна добре підходить для цієї ролі завдяки вазі, потужному заряду та простій конструкції, яка дозволяє швидко адаптувати її під удар при контакті.

"Ранцеві заряди" для штурмів

Відео з фронту показують, як ТМ-62 застосовують для знищення окопів, підвалів і укріплених будівель.

Українські військові використовували такі заряди в Андріївці, Вовчанську та поблизу Покровська. Російські підрозділи застосовують аналогічну тактику, зокрема в міських боях, де потужний вибух може зруйнувати цілу споруду.

Одна ТМ-62 часто замінює кілька менших вибухових зарядів, що особливо важливо в умовах обмеженого постачання та боїв на короткій дистанції.

Війна на виснаження і роль старої зброї

Аналітики зазначають, що масове перепрофілювання ТМ-62 є показовим для війни на виснаження. Коли сучасні боєприпаси дефіцитні, а логістика перебуває під постійним тиском, адаптація вже наявної зброї дає серйозну перевагу.

Використання однієї системи як міни, дрон-бомби та штурмового заряду дозволяє зменшити навантаження на постачання й зберегти темп бойових дій. У цьому сенсі ТМ-62 стала прикладом того, як старі радянські розробки отримують нове життя в сучасній війні, поєднуючись із дронами та імпровізованими тактичними рішеннями.

