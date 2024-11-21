Якщо підтвердиться використання саме міжконтинентальної балістичної ракети, то можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, вважають у МЗС України.

Україна закликає партнерів надати комплекси для збиття міжконтинентальних балістичних ракет, які Російська Федерація запускає по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу. Речник сказав, що наразі очікуються експертні висновки для визначення конкретного типу нової ракети, яку вранці застосувала Росія.

"Наразі дійсно відомо, що за льотно-технічними характеристиками - такі характеристики мають міжконтинентальні балістичні ракети", - сказав Тихий.

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При цьому, як зазначив речник, сам цей удар і використання нового типу ракети ще раз доводить, що Росія не прагне миру, попри усі заяви й коментарі, які лунають з посиланням на джерела в різних медіа:

"Вона прагне війни і розширення цієї війни. І вже розширює цю війну і географічно, і з точки зору застосування різних типів озброєння".

За його словами, у зв'язку із застосуванням Росією нового типу озброєння проти України, МЗС вже вживає дипломатичні кроки.

"Ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося, про те, що нам відомо на цю хвилину, і ми також вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію", - сказав Тихий.

Речник додав, що будуть формальні звернення, і буде скликання окремих форматів для того, щоби "розбудити світ і привернути увагу до того, що відбулося".

Він сказав, що партнери наразі самі вивчають дані, щоб конкретно оцінити, яку ракету Росія запустила.

"Звісно, якщо підтвердиться використання саме міжконтинентальної балістичної ракети, то ми вважаємо, що можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану Північної Кореї, яка час від часу достатньо регулярно запускає ракети такого типу, лякаючи своїх сусідів і залякуючи світ", - наголосив Тихий.

Водночас, МЗС закликає світову спільноту, кожного лідера і державу, які поважають Статут ООН, не чекати детальних експертних висновків і вже зараз негайно реагувати на використання Росією нового виду озброєння і показувати Росії неприйнятність таких дій. Також Україна бажає, аби партнери попереджали Росію про наслідки, які будуть для неї через подальше застосування нею подібних ракет.

"Крім заяв, ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту людських життів, а саме йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною - надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси в світі є і, відповідно, час передати їх Україні", - наголосив Тихий.

Речник додав, що Україні, загалом, потрібне посилення військової, політичної, гуманітарної і фінансової підтримки у боротьбі з російською агресією.

"Сьогоднішня провокація московського режиму вкотре доводить, що політика умиротворення ніколи не працювала і не спрацює зараз. Усі ці дзвінки, візити і прохання про мир - це лише підживлює апетит до агресії і спонукає агресора підвищувати ставки і розширювати війну. Тому, потрібен мир завдяки силі", - наголосив Тихий.

Також у нього уточнили, чи прохає Україна надати саме американську систему THAAD для збиття міжконтинентальних балістичних ракет. "Рано розкривати деталі і не буду поки що для того, щоби не підважувати нашу позицію. Просто скажу, що таких систем кілька у світі. Не єдина та, яку ви назвали. І ми вважаємо, що будь-яка система, яка здатна протидіяти таким загрозам, має сьогодні бути в Україні", - сказав Тихий.

Ворожа міжконтинентальна балістична ракета вдарила по Дніпру - що повідомлялося

Росіяни 21 листопада завдали удару по Дніпру різними типами ракет. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти, у тому числі застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

На думку аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, мешканця Дніпра Олексія Їжака, швидше за все, супротивники використали під час атаки недороблену МБР "Рубеж".

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