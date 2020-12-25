Україна входить до п'ятірки держав світу, які виробляють лопаті для важких вертольотів.

На території льотно-випробувального комплексу АТ "Мотор Січ" відбулися перші льотні випробування двох комплектів лопатей українського виробництва на вертольотах Мі-24 і МСБ-8.

Читайте такожУкраїнські військові отримали відремонтований винищувач МіГ-29 (фото)Як повідомили в прес-службі за словами віце-прем'єр-міністра-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, це є визначною подією для України, адже вона увійшла до п'ятірки держав світу, що виробляють лопаті для важких вертольотів.

"А це означає ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - зазначив він.

Як зазначив президент підприємства В'ячеслав Богуслаєв, компанія працювала над створенням вітчизняних лопатей останні кілька років. Всього планують запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік, а у 2021 році в ході пілотного проекту - 20.

"Попередні старі лопаті вже вичерпали свій ресурс. Тепер же Україна має можливість вперше виробляти лопаті своїми силами. Це відкриває нову еру для наших вертольотів, допоможе нам літати, вчитися і виконувати бойові завдання", - додав Уруський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц