Допомога велася по двох напрямках – гуманітарному та військовому.

Фонд Сергія Притули активно долучився до підготовки літнього контрнаступу Сил оборони на Півдні та Донбасі, спрямувавши на це сотні мільйонів гривень. Підготовка велася по двох напрямках - гуманітарному та мілітарному, про що в інтерв’ю "Українській правді" розповів сам Притула.

Що стосується гуманітарної складової, то тут головним було забезпечення зв’язком звільнених територій, адже досвід роботи на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини показав, що росіяни під час відступу "ложать все", знищують всі вишки мобільного зв’язку.

"Тому першочергове завдання, коли після української армії заходять наші волонтерські конвої, це на рівні громад забезпечення "Старлінками", щоб був доступ до інтернету, щоб керівники територіальних громад мали зв’язок з обласними військовими адміністраціями… Ми накопичували харчові набори, гігієну, медицину, медобладнання для лікарняних закладів, тому що росіяни вимітають все що можна. "Рисачимо" за смартфонами та "Старлінками". Потім другою хвилею йдуть генератори, засоби для очистки води", - сказав він.

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По мілітарній складовій була робота за трьома напрямками: рутинна закупівля речей з номенклатури, яку може діставати фонд; забезпечення новостворених бригад, які готувалися до контрнаступу; підготовка "розхідних матеріалів" (дронів, засобів зв’язку, засобів оптики, тактичної медицини).

"Все це було недоторканним запасом, що у якийсь прекрасний момент, коли розпочалися активні рухи на Півдні та на Донбасі, воно все це розпакувалося, і конвої почали доставляти це на передову", - додав він.

На питання, скільки витратив фонд на контрнаступ, волонтер відповів так: "Дуже важко порахувати, але очевидно, що мова йде про сотні мільйонів гривень".

Також Притула оцінив, як сьогодні, після майже півтора роки війни, люди продовжують донатити на збори, які організовує фонд. "Донати - це завжди синусоїда. Так було минулого року, так є цього року - якийсь місяць більший, якийсь менший, залежить від купи різних факторів, починаючи від економічного стану в країни, закінчуючи успіхами або неуспіхами на полі бою, а також тим, як ти намацаєш емоцію у середньо статистичного донора. Ми не жаліємося на підтримку наших людей. Все одно у нас в останні місяці достатньо високий рівень донатів, щоб ми могли продовжувати закупівлі в промислових масштабах", - сказав він.

За його словами, на сьогодні "немає такого куточка на земній кулі, де би українець не підтримував наші потуги у посиленні Збройних сил". "Іноземці більш охоче донатять на потреби гуманітарного штабу, аніж на мілітарну складову. Це стосується культурних особливостей, ментальних. Іноземцям, які ніколи не донатили на свою армію, дуже важко пояснити, чому вони мають донатити на армію чужої країни… У нас, залежно від того, який відбувається збір, донати з-за кордону коливаються від 12 до 25%. А під час останнього збору у гумштаб, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, понад 30% були валютні надходження", - додав він.

Фонд Притули - що варто знати

Фонд Сергія Притули був заснований у 2020 році, спеціалізується на допомозі Збройним силам України і постраждалим від війни з Росією. Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ фонд регулярно збирає кошти на придбання техніки для ЗСУ.

Серед іншого влітку минулого року фонд успішно провів збір 600 мільйонів гривень, за рахунок яких планували закупити турецькі "Байрактари". Проте коли компанія Baykar передала безпілотники безкоштовно, ці кошти спрямували на купівлю права використання супутника.

Іншим відомим збором фонду стала закупівля 50 британських гусеничних бронетранспортерів Spartan.

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