Сума контракту становить 300 мільйонів євро.

Влада Румунії має намір купити безпілотники Bayraktar TB2 з обладнанням. Загальна сума контракту становить 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Digi24.

Згідно з документом Міноборони Румунії, відомство запропонувало парламенту узгодити закупівлю для оборонного відомства. Відзначається, що всього планується закупити 18 дронів і обладнання до них.

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Вартість комплексу Bayraktar TB2 коливається від 1 мільйона до 5 мільйонів доларів залежно від комплектації. На даний момент Румунська армії не має на озброєнні жодного турецького безпілотника.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завод Baykar найближчим часом буде зосереджений тільки на замовленнях України. Він додав, що одним з найбільших покупців ударних дронів "Байрактар"стала Україна-Міноборони вже прийняло на озброєння до півсотні "пташок".

У свою чергу генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар похвалив ураїнських військових за дуже хороші навички у використанні безпілотників.

Варто зазначити, що турецькі безпілотники стали хітом у світі завдяки ЗСУ. Багато країн збирали гроші, щоб закупити дрони для українських захисників, чим забезпечили рекламу компанії-виробнику рекламу по всьому світу.

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