Президент України подякував Німеччині за ЗРК Patriot.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, новий зенітний ракетний комплекс Patriot в руках українців покаже, що російський терор може програвати.

У своєму Telegram-каналі глава держави зауважив, що Україна щодня докладає максимум зусиль для посилення своєї протиповітряної оборони. "Дякую Німеччині за лідерство й за новий "Петріот", який у руках українців точно продемонструє, що російський терор може програвати. Дякую кожній країні, яка справді шукає можливості допомогти нашій державі й допомагає", - зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що буде продовжено відповідну роботу з партнерами.

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Надання Patriot - ППО потрібне Україні

Раніше Міністерство оборони Німеччини повідомило, що "негайно" передасть Україні ще одну батарею протиракетних систем Patriot. Торік країна вже надала Україні дві такі батареї.

Сьогодні, 14 квітня, речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш окреслив, коли до України може бути доставлено установку Patriot від Німеччини. За його словами, це певний процес, коли необхідно завезти пускові установки, пункт управління, і це може зайняти деякий час, але відбутися це має якнайшвидше.

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