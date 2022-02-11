Йдеться про військові кораблі, які обладнані відповідними елементами захисту і нападу у разі необхідності.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсує цього року посилення Військово-морських сил Збройних сил України новими кораблями від іноземних партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після виїзного засідання РНБО у Харкові.

"У Чорному морі постійно знаходяться кораблі, які мають безпосереднє відношення до країн-членів НАТО, до наших партнерів. Ви знаєте, що у нас є програма, яку було прийнято у минулому році щодо відбудови нашого військово-морського флоту. Нам у цьому питанні велику допомогу зараз надає Велика Британія, Сполучені Штати, і ми вже частину кораблів отримали, але не таку велику, як хотілося. Велика частина кораблів у цьому році буде обов'язково у нашому військово-морському флоті", - сказав Данілов.

Він зазначив, що йдеться про військові кораблі, які обладнані відповідними елементами захисту і нападу у разі необхідності.

Секретар РНБО не повідомив точну кількість кораблів, які цього року отримає український флот.

"Справа у тому, що ми не можемо з вами порівнювати їх, тому що вони всі різні. Їх буде, я не можу сказати, що достатньо, але вони почнуть принаймні вже (надходити - УНІАН). Це для нас дуже важливо, для наших військових моряків", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" та "Слов’янськ". Кораблі прибули зі Сполучених Штатів Америк. Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря. У листопаді 2021 року в Україну прибули ще два патрульні катери типу Island, які отримали назви "Фастів" і "Суми".

У липні 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI й супутнього обладнання. Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року. Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів. Замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

12 листопада 2021 року у Лондоні було підписано українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що буде наданий Україні Великою Британією на 10 років. 27 січня Верховна Рада ратифікувала цю угоду.