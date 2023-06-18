Українці підходять до своєї операції більш методично, оскільки як людські, так і технічні ресурси на вагу золота, констатує розвідка.

Збройні Сили України продовжують шукати слабкі місця в оборонних позиціях росіян на окупованих територіях в рамках першого етапу наступальної операції.

До цього моменту вже було втрачено менш як 10 відсотків озброєння, переданого Заходом, і ця цифра може зрости, констатував голова естонської розвідки Марго Гросберг.

Полковник акцентував, що втрати техніки будуть неминучими – це наслідок будь-яких наступальних дій. Він також наголосив, що українські частини, підготовлені до контрнаступу за останні півроку, ще не залучалися до бойових дій.

За словами Гросберга, місце, де буде здійснено головний удар, досі залишається неясним, і протягом наступного тижня, як прогнозується, великого наступу не буде. Також голова естонської розвідки зазначив, що може здаватися, що український наступ затягується, але обережний підхід Києва виправданий.

"По суті, Російська Федерація витратила останні дев'ять місяців на нарощування своїх оборонних споруд. З точки зору проведення класичної наступальної операції, згідно з доктриною, тому, хто наступає, необхідна чисельна перевага три до одного в особовому складі і зброї. На жаль, в українців цього немає. Навпаки, співвідношення сил приблизно один до одного. З цієї причини, і щоб не йти на непотрібні ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і спокійно, оскільки й людські, й технічні ресурси по суті, на вагу золота", — продовжив він.

Втрати України на фронті - що повідомлялося

За словами експертів, зараз Сили оборони України проводять розвідку боєм, щоб знайти найбільш слабкі місця росіян. При цьому основні сили не задіяні. За оцінкою аналітика Конрада музики, залучено лише 3 з 12 бригад.

При цьому з'являються повідомлення про втрати як з російської, так і з української сторони. Повідомлялося, що 8 червня українська армія нібито втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley. Також повідомлялося, що 47-а бригади ЗСУ втратила не менше 4 БТР і щонайменше один Leopard 2A4. Втрат зазнала і 37-а бригада ЗСУ на Донецькому напрямку.

Також з'являлися повідомлення про 16 знищених і пошкоджених БМП Bradley, однак Пентагон поки не підтвердив ці втрати.

Одночасно США оголосили про передачу 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker в рамках нового пакету допомоги, а Німеччина заявила, що наростить поставки старих танків Leopard.

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