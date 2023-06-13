Сьогодні лідер РФ провів зустріч з "воєнкорами" та відзначився серією курйозних заяв про так звану "спецоперацію".

Лідер РФ Володимир Путін провів зустріч з "воєнкорами" і відзначився неймовірною статистикою, заявивши, що втрати окупантів на фронті в Україні у десять разів нижче, ніж у ЗСУ.

Путін вказав, що Україна "втратила" близько 25-30% від обсягів "західної" техніки в зіткненнях з окупантами. За версією російського президента, в той час, коли ЗСУ "втратили" понад 160 танків та 360 бронемашин, армія РФ втратила лише 54 машини.

При цьому точні цифри особистісних втрат окупантів Путін завбачливо "замовчав", вказавши, що називати конкретні цифри - компетенція Міноборони РФ. При цьому він розділив смерті, як українських, так і російських солдатів на фронті "за санітарним принципом".

"З усіх втрат вони наближаються до оцінки, яку можна назвати катастрофічною за особовим складом. У них структура цих втрат несприятлива, тому що втрати, як ми самі знаємо, можуть бути санітарні, а можуть бути... Ну... Безповоротні. Ну, ось, безповоротних втрат десь 25%, ну максимум 30%. У них - майже 50 на 50. Якщо брати безповоротні втрати, зрозуміло, що сторона, яка веде оборону, менше втрачає. Але все таки це співвідношення теж десь 1 до 10. Що називається - на нашу користь, у нас в 10 разів менше, ніж втрати ЗСУ", - із запинками розповів Путін.

Лідер РФ обнадіяв свою публіку тим, що ЗСУ нібито не досягли жодних успіхів на фронті. Він пообіцяв росіянам, що незабаром оборонно-промисловий комплекс України "перестане існувати" та вказав, що поки що не збирається вводити у РФ воєнний стан.

Коментуючи тему екоциду, який росіяни організували підривом Каховської ГЕС (в ніч на 10 червня), Путін звинуватив у катастрофі Україну. Він цинічно поспівчував "новим російським регіонам", які страждають через катастрофу.

Також диктатор попередив, що Москва може всерйоз розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо по території РФ не припиняться "прильоти".

На довершення Путін не забув згадати про етнічну приналежність чинного президента України Володимира Зеленського.

"Я взагалі дивуюся, як людина, у якої в жилах тече єврейська кров, може підтримувати неонацистів", - вказав диктатор.

Втрати окупантів в Україні - дані Генштабу

Нагадаємо, що казкові цифри Путіна нівелюють заяви Генштабу України про те, що станом на 13 червня на території нашої країни "вантажем 200" лягли 216 650 російських загарбників. За добу вдалося ліквідувати 470 солдатів армії РФ.

Також повідомляється про втрати ворожої техніки на рівні: танки - 3935, бойові броньовані машини - 7642, артилерійські системи - 3766, засоби ППО - 363, вертольоти - 300, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3309, автомобільна техніка та автоцистерни - 6473, спеціальна техніка - 511.

Зазначимо, що це лише ті дані, про які відомо Генштабу. Реальні втрати ворога кількісно вищі.

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