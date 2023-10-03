Цього року Берлін вже схвалив експорт в Україну військової техніки на 3,3 млрд євро.

Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні. Наша країна вже стала найбільшим отримувачем зброї з Німеччини, пише Der Spiegel.

За інформацією видання, лише за перші три квартали 2023 року федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму 8,76 мільярда євро. Це більше, ніж за весь минулий рік (торік було експортовано на 8,35 мільярда євро). Цьогоріч близько половини експортованого припадало на зброю та інше військове обладнання.

Загалом, згідно з інформацією уряду, понад 90 відсотків затвердженого експорту йшло до країн ЄС та НАТО або до "близьких партнерів", таких як Україна та Південна Корея. Цього року Берлін вже схвалив експорт в Україну військової техніки на 3,3 млрд євро.

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"Це робить Україну безумовно найбільшим одержувачем німецького експорту зброї. Другим найбільшим реципієнтом німецького експорту зброї є Угорщина з трохи понад 1 мільярд євро, за нею йдуть США з 467 мільйонами євро", – пише видання.

Військова допомога Німеччини Україні - останні новини

Цього тижня Німеччина оголосила про надання нової допомоги Україні. До пакету увійшли всюдиходи, тягачі, термінали супутникового звʼязку, автомобілі для охорони кордону тощо.

Україна також очікує на отримання німецьких ракет Taurus. Видання The Wall Street Journal припускало, що Німеччина може постачати Україні Taurus, якщо США передадуть свої далекобійні ракети ATACMS.

Також видання стверджувало, що Німеччина наразі утримується від відправки в Україну високоточних ракет великої дальності Taurus через побоювання, що вони вимагатимуть роботи німецьких техніків на землі, а також тому, що німці вважають, що таке постачання може наблизити Берлін до прямої конфронтації з Росією.

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