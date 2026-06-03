У Японії закликали продати Україні ракети Patriot

Японський депутат нагадав, що нещодавно Японія пом’якшила правила щодо передачі зброї іншим країнам.

Японський депутат Шіґефумі Мацудзава закликав Міністерство оборони своєї країни та правлячу коаліцію дозволити експорт ракет-перехоплювачів Patriot в Україну, а також усунути "бюрократичні перешкоди" на шляху до цього. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Україна відчайдушно захищається від масованих ракетних ударів з боку Росії. Однак їй не вистачає ракет-перехоплювачів. В результаті країну наздоганяють численні жертви", - написав Мацудзава.

Він нагадав, що нещодавно Японія пом'якшила правила щодо передачі зброї іншим країнам, уможлививши її експорт. Однак він зазначив, що все ще існує кілька перешкод для постачання ракет Patriot в Україну.

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"Президент Зеленський відчайдушно сподівається на постачання систем "Петріот". Зараз саме час для Японії проявити видиму, активну підтримку. Міністр Коїдзумі (міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі - УНІАН), будь ласка, продемонструйте лідерство в галузі активного пацифізму. Необхідна політична рішучість", - підкреслив депутат.

Японія зняла заборону на експорт летальної зброї - що відомо

Нагадаємо, що у квітні японська влада скасувала багаторічні обмеження на експорт летальної зброї. Тепер Токіо може продавати кораблі, танки, ракети та боєприпаси.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі схвалила зміни, які передбачають класифікацію зброї за двома категоріями. До "зброї", або летальних систем, належатимуть військові кораблі, танки та ракети, а до категорії нелетальної – радари та захисне спорядження.

На такий крок японський уряд зважився, щоб поліпшити відносини з країнами Азії та протистояти впливу Китаю в регіоні на тлі непередбачуваності з боку свого головного союзника – США.

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