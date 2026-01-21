КНДР виготовляє ядерні боєголовки у темпі принтера, – президент Південної Кореї

З часом КНДР зможе загрожувати усьому світу ядерною зброю, включно з США.

Північна Корея продовжує створювати ядерні матеріали для виробництва ядерної зброї такими темпами, які можуть дозволити КНДР виготовляти від 10 до 20 ядерних боєголовок на рік. Це свідчить, що Пхеньян не має наміру уповільнювати ядерну програму.

Як повідомляє Bloomberg, про це президент Республіки Корея (Південної Кореї) Лі Чже Мьон сказав на пресконференції в Сеулі.

"Зрештою, система ядерного озброєння, яка необхідна для збереження режиму Північної Кореї, перетвориться в зброю, здатну загрожувати усьому світу, в тому числі Сполученим Штатам", - переконаний Лі.

Як зауважив президент Південної Кореї, "навіть зараз створюється достатньо матеріалів для вироблення від 10 до 20 одиниць ядерної зброї на рік".

Лі Чже Мьон після вступу на посаду в минулому році неодноразово докладав зусилля для відновлення перемовин з Північною Кореєю та пом’якшення охолоджених відносин, але режим Кім Чен Ина відхилив ці ініціативи, назвавши Південну Корею найбільшим ворогом.

Кім Чен Ин зобов’язався стрімко розширювати програму ядерного озброєння своєї країни та відкинув заклики до денуклеаризації.

У минулому році лідер КНДР продемонстрував свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, яка призначена для нападу на материкову частину США. Таким чином, Кім Чен Ин сигналізував про свою рішучість розширити та модернізувати ядерний арсенал.

Хоча лідер Північної Кореї заявив про готовність знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом (вони тричі зустрічалися під час першого президентства Трампа), Кім відстоює позицію, що Вашингтон має відмовитися від вимог щодо ядерного роззброєння, і це є передумовою для будь-яких перемовин.

Водночас, Лі Чже Мьон вважає, що Трамп може відіграти ключову роль у відновленні дипломатії на Корейському півострові.

Північнокорейська ракетна програма

Як повідомляв УНІАН, КНДР вже встигла у цьому році здійснити перші запуски балістичних ракет у бік Японського моря.

В арсеналах КНДР є різні типи ракет, у тому числі – міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Це 300 ракет Hwasong-7 з дальністю польоту 1200–1500 км, міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-17, Hwasong-19, Hwasong-20 тощо. Також є й інші види ракет.

