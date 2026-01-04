Вперше у році: КНДР запустила балістику у бік Японського моря

Запущено дві ракети зі західного узбережжя Північної Кореї.

Північна Корея вранці 4 січня здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Це стали перші ракетні пуски КНДР у 2026 році, повідомило Міністерство оборони Японії.

За даними японського оборонного відомства, перший запуск було зафіксовано о 07:54 за місцевим часом. Ракету запустили із західного узбережжя КНДР, її політ відстежувався радарами Сил самооборони Японії до моменту падіння у Японському морі.

У Міноборони Японії зазначили, що ракета летіла за нестандартною траєкторією. Дальність польоту склала близько 900 км, а максимальна висота – приблизно 50 км.

Другий запуск було зафіксовано близько 08:05. Ракета стартувала з того ж району, однак подолала більшу відстань – близько 950 км, при збереженні максимальної висоти польоту на рівні 50 км.

За попередніми оцінками, обидві ракети впали за межами виключної економічної зони Японії у Японському морі. Наразі деталі запусків аналізують фахівці Японії, Південної Кореї та США.

Інші новини з КНДР

Як повідомляв УНІАН, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився майже втричі збільшити виробництво тактичної керованої зброї.

Зазначається, що Кім оглянув модернізовані виробничі лінії підприємства, назву та місце розташування якого не розкривають. Під час візиту він розкритикував темпи оновлення оборонної промисловості та вимагав термінових змін у плануванні й організації виробництва.

