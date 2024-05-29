Путін не зміг досягти своїх цілей на Харківщині, де російські війська почали наступ, відкривши новий фронт, підкреслив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що американська зброя, яку постачають в Україну, допомагає стабілізувати лінію фронту в умовах посилення атак з боку РФ.

Як повідомляє Reuters, така заява пролунала під час візиту Блінкена до Молдови. Він також наголосив, що Вашингтон буде "адаптувати і коригувати" свою підтримку.

"США, які є ключовим постачальником зброї для Києва, у квітні схвалили пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів після кількох місяців затримок, які посилили брак артилерійських снарядів", – зазначає агентство.

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Блінкен наголосив, що поставки американської зброї зараз мають "реальний вплив". За його словами, російський диктатор Володимир Путін не зміг досягти своїх цілей на Харківщині, де російські війська почали наступ, відкривши новий фронт.

"Навпаки, я думаю, що ми бачимо стабілізацію фронту і провал у досягненні цілей Путіна", – сказав він.

Зброя для України: важливі новини

Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів, щоб продовжити постачання зброї в Україну. Він виготовлятиме близько 30 000 снарядів для 155-міліметрових гаубиць щомісяця.

Тим часом Швеція оголосила про виділення Україні великого пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро. Зокрема, до списку увійшов щонайменше один літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

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