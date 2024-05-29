Щоб забезпечити постачання українських артилерійських розрахунків, Пентагон минулого року поставив за мету виробництво 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року.

На першому новому великому збройовому заводі Пентагону, який розташований недалеко від Далласа і побудований після вторгнення Росії в Україну, турецькі робітники зайняті розпакуванням дерев'яних ящиків з написом Repkon, оборонної компанії, що базується в Стамбулі, і складанням роботів і токарних верстатів із комп'ютерним управлінням.

Незабаром завод вироблятиме близько 30 000 сталевих снарядів щомісяця для 155-міліметрових гаубиць, які стали мати вирішальне значення для військових дій Києва, пише The New York Times.

За словами генерального секретаря НАТО, Україна випускала від 4000 до 7000 таких снарядів щодня протягом декількох місяців у 2023 році, перш ніж чвари серед республіканців у Палаті представників затримали подальше фінансування поставок зброї Пентагону. Великі поставки американських артилерійських боєприпасів відновилися у квітні після того, як Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні, який включав 61 мільярд доларів.

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Цей розрив призвів до гострої нестачі боєприпасів для Києва, оскільки українські війська могли відповідати лише частиною снарядів на випущені по них росіянами.

Щоб забезпечити постачання українських артилерійських розрахунків, Пентагон минулого року поставив за мету виробництво 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року. Заводи в Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Нове підприємство General Dynamics в Мескіті, штат Техас, після виходу на повну потужність вироблятиме 30 000 одиниць продукції на місяць.

Мета в 100 000 на місяць являє собою майже десятикратне збільшення виробництва порівняно з тим, що було кілька років тому.

Менше року тому околиці тут, у Північному Техасі, являли собою просто брудне поле. Але завдяки мільйонам доларів Конгресу та допомозі Repkon американська оборонна фірма General Dynamics змогла відкрити завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва.

"Не дивлячись на всі наші старти і зупинки з урядом, постійні резолюції та отримання останніх додаткових коштів, промислова база реагує, коли ви її фінансуєте, і все робиться правильно", - сказав Вільям А. Лапланте, головний чиновник Пентагону із закупівель.

За словами Лапланте, США надали Києву понад три мільйони 155-міліметрових снарядів від початку війни в лютому 2022 року.

Однак невідомо, чи буде одного лише збільшення виробництва артилерійських боєприпасів достатньо, щоб змінити результат бойових дій на користь України.

"Постійне зростання виробництва артилерійських боєприпасів має важливе значення для довгострокових потреб США та України. Але навіть у кращому випадку я б сказав, що ці цілі щодо продуктивності на кінець 2025 року будуть досягнуті пізно в цій війні, і цілком імовірно, що російська артилерійська потужність все одно буде вищою, ніж у США і Європи разом узятих на той момент", - сказав Майкл Кофман, експерт з російської армії і старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

"Скажімо, через півтора року і США, і Європа вироблятимуть або купуватимуть понад мільйон снарядів кожна", - додав він. "Це все одно, ймовірно, менше, ніж Росія збирається виробити цього року".

Завод складатиметься з трьох виробничих ліній у різних будівлях, одна з яких ділитиме простір із розподільчим центром Frito-Lay. Коли всі три лінії будуть завершені, більша частина турецьких робітників вирушить додому.

Половина американської робочої сили на об'єкті прибула з іншого заводу General Dynamics, розташованого приблизно за 10 миль на північ у Гарланді, де компанія виковує сталеві корпуси для авіабомб. За словами представників компанії, фабрика створить близько 350 робочих місць у місцевій економіці, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Виготовлення снарядів може зайняти кілька днів на нинішніх військових заводах у Пенсільванії, де використовується поєднання нових і майже вікових технологій для нагріву і пресування сталевих заготовок у конічні снаряди. Але новий завод у Мескіті працює набагато швидше.

Більш короткий оборот досягається за рахунок використання так званого формування потоку - машина всередині корпусу розміром приблизно з міський автобус обертає 130-фунтову сталеву чашку на високій швидкості, одночасно стискаючи її, поки вона не перетворюється на довгий блискучий циліндр. Після цього роботи виконують більшу частину роботи, що залишилася.

Низка однакових роботів-маніпуляторів, розташованих по всьому заводу, захоплюють металеві частини снарядів з однієї машини та поміщають їх на невеликі автоматизовані візки, які доставляють їх на наступну станцію, де інший робот-захоплювач, що ковзає рейками, починає наступний етап обробки.

Лазерні сканери замінили людські очі та ручні інструменти для перевірки снарядів усередині та зовні, швидко перевіряючи, чи відповідають снаряди бажаним характеристикам.

Після завершення виготовлення порожні гільзи, виготовлені в Мескіті, будуть відправлені на єдиний армійський об'єкт для наповнення їх вибухівкою - завод часів Другої світової війни в Берлінгтоні, штат Айова. Однак наступного року багато снарядів буде відправлено на інший новий завод General Dynamics, що будується в Камдені, штат Арканзас.

Прагнення Пентагону реінвестувати у виробництво боєприпасів також призведе до відкриття на армійському заводі в Айові другої лінії зі спорядження снарядів вибухівкою і часткового відкриття заводу в Парсонсі, штат Канзас, з пакування артилерійських метальних зарядів, який був закритий у раунд закриття баз у 2000-х роках.

Лапланте зазначив, що європейські країни також нарощують виробництво артилерійських боєприпасів, а американські оборонні підрядники ведуть переговори з урядом України, щоб знайти способи допомогти Україні зміцнити її власну оборонну промисловість.

За словами двох чиновників, Сполучені Штати передали Києву секретні плани виробництва понад 1000 одиниць американської зброї і переклали таку саму кількість технічних посібників з англійської на українську мову.

Боєприпаси для України - деталі

Перші артилерійські снаряди, зібрані в рамках чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для української армії, будуть в Україні вже найближчим часом. Про це розповів розповів чеський прем'єр-міністр Петр Фіала під час неформальної зустрічі українських союзників у Празі.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо боєприпасів. Наразі тільки чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання.

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