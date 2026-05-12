Новий етап гонки гіперзвуку: США готують ракету-вбивцю кораблів

США розробляють нову версію гіперзвукової ракети ARRW, здатну вражати рухомі цілі.

Програма гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A ARRW, яку раніше намагалися закрити, не тільки повертається до ладу, але й отримує розвиток. У рамках нового етапу розробки ВПС США планують створити модернізовану версію ракети, здатну вражати рухомі цілі, включаючи кораблі, що особливо важливо в контексті можливого конфлікту в Тихоокеанському регіоні, пише TWZ.

Ще кілька років тому ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) фактично вважалася невдалим проєктом. У 2023 році ВПС США заявили про намір припинити її розробку після серії невдалих випробувань і зосередитися на альтернативній системі – гіперзвуковій крилатій ракеті HACM.

Однак програму остаточно не закрили. У наступні роки її переглянули, відновили фінансування та перейшли до закупівлі ракет для обмеженого оперативного застосування. Тепер мова йде вже про наступний крок – версію Increment 2.

Відео дня

Згідно з бюджетними документами Пентагону на 2027 фінансовий рік, на розвиток нової модифікації планується виділити близько 296 млн доларів. Ці кошти спрямують на розробку та випробування версії ARRW Increment 2, інтеграцію головки самонаведення (seeker), додавання каналу передачі даних (data link) та модернізацію конструкції й зниження вартості виробництва.

Головна зміна – перехід від удару тільки по фіксованих цілях до ураження рухомих об'єктів, йдеться в публікації.

Чому це важливо: від наземних цілей до морських

Поточна версія ARRW – це гіперзвуковий плануючий блок (boost-glide vehicle). Ракета розганяється прискорювачем, після чого бойовий блок відокремлюється і летить до цілі по високошвидкісній траєкторії в атмосфері, маневруючи на шляху. Швидкість, непередбачуваність траєкторії та здатність маневрувати роблять такі ракети вкрай складними для перехоплення.

Але досі ARRW могла вражати лише статичні цілі. Додавання головки самонаведення відкриває принципово нові можливості – ураження рухомих цілей, насамперед – кораблів, у перспективі – мобільних наземних цілей (наприклад, пускових установок ракет).

Тихоокеанський фактор і Китай

Особливий акцент у програмі робиться на потенційний конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні. У разі протистояння з Китаєм США потребуватимуть швидкого ураження великих морських цілей, можливості пробивати ешелоновану ППО, скорочення часу реакції противника.

Нова версія ARRW розглядається як інструмент проти авіаносців, великих десантних кораблів і мобільних ракетних систем.

Окремо зазначається, що Китай активно розвиває власні гіперзвукові системи, включаючи протикорабельні варіанти, що посилює гонку озброєнь.

Система управління та наведення

Для ураження рухомих цілей ракета отримає багаторежимну головку самонаведення (можливі варіанти: радіолокаційна, інфрачервона або комбінована) і канал передачі даних для коригування траєкторії в польоті.

Це дозволить спочатку вивести ракету в район цілі, а потім уточнювати наведення в реальному часі.

При цьому залишається ключова проблема – робота електроніки в умовах екстремального нагрівання та перевантажень гіперзвукового польоту.

Носії та випробування

Основними платформами запуску залишаються стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1B (у випробувальних конфігураціях).

Випробування вже проводилися з бази Андерсен (Гуам), що саме по собі має стратегічний сигнал у бік Китаю.

Стратегічний контекст

США розглядають гіперзвукову зброю як елемент "швидкого глобального удару" – здатності вражати високоцінні цілі в стислі терміни на великих відстанях. ARRW Increment 2 може стати першою гіперзвуковою зброєю США з повноцінною протикорабельною функцією, важливим елементом майбутніх морських операцій і частиною системи ураження цілей в умовах сильної ППО.

Після періоду невизначеності програма ARRW не тільки вижила, але й еволюціонує в бік більш складної та універсальної зброї. Перехід до ураження рухомих цілей, особливо морських, фактично виводить систему в категорію стратегічної протикорабельної зброї нового покоління.

США повертаються до забутих озброєних програм

Раніше США відремонтували та ввели в експлуатацію стратегічний бомбардувальник B-1B, повернувши його з "кладовища літаків" в Арізоні. Літак із серійним номером 86-0115 раніше мав назву Rage ("Лють"). Його відновлення тривало два роки. У рамках капітального ремонту на бомбардувальнику замінили понад 500 компонентів. Після ремонту йому присвоїли нову назву – Apocalypse II ("Апокаліпсис II").

Також військово-повітряні сили США вперше продемонстрували бомбардувальник B-1B Lancer з гіперзвуковою ракетою ARRW. Раніше американці хотіли позбутися цього літака, проте тепер його термін служби продовжили ще як мінімум на 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини: