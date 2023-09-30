Українські сили вимушені шукати нові шляхи постачання китайський дронів і вибудовувати складні ланцюжки постачання.

З початку місяця набули чинності нові правила Китаю щодо обмеження експорту компонентів для дронів. Це може мати значний вплив на ситуацію на фронті в Україні, де обидві сторони широко використовують безпілотники китайського виробництва, йдеться в статті The New York Times.

За даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Україна втрачає приблизно 10 000 безпілотників на місяць. Широко поширеними є перероблені дешеві споживчі безпілотники від китайських виробників DJI , EHang і Autel. Їхні пристрої, популярні серед фотографів-любителів та прихильників активного відпочинку, військові перетворюють на бойову зброю, прив’язуючи до дна саморобні снаряди. Популярні і китайські FPV-дрони, що керуються за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Це дало Китаю прихований вплив у війні, і він ним користується. Упродовж останніх місяців китайські компанії скорочували продажі безпілотників і компонентів для України. Водночас Росія за перше півріччя 2023 року отримала прямих поставок безпілотників від китайських торгових компаній на щонайменше 14,5 мільйонів доларів, показав аналіз NYT.

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Ситуація погіршилася цього місяця через запроваджені китайською владою обмеження. Тепер українські сили вимушені шукати нові шляхи постачання. "Ми розглядаємо всі можливі шляхи експорту безпілотників з Китаю, тому що, як не крути, там виробляють найбільше", – каже 44-річний Олесь Маляревич, офіцер 92-ї механізованої бригади.

Зараз китайські фірми, які все ще хочуть продавати БПЛА українцям, часто вимагають використання складних мереж посередників, подібних до тих, які Росія використовувала для обходу американського та європейського експортного контролю.

"Ми маємо заново винаходити дедалі більш складні ланцюжки поставок. Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомогати", – коментує Марія Берлінська, експерт з бойових безпілотників і керівник проекту Victory Drones.

Засновник компанії Reactive Drone з Дніпра Олексій Колесник сказав журналістам, що поки отримує компоненти з Китаю через особисті зв’язки з китайськими заводами. Однак він зауважив, що нові експортні правила можуть ускладнити отримання камер нічного бачення, необхідних для нових безпілотників.

"Навіть коли ви бачите ярлики на кшталт "Америка" або "Австралія" на компоненті, все одно це виробляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, це справді майже неможливо", – каже він.

Згідно з офіційними даними митниці, за останній час Україна, попри обмеження, отримала мільйони китайських безпілотників і комплектуючих, і більшість надійшла від європейських посередників.

Також поки Україні вдається знаходить запчастини для своїх передових безпілотників у Європі, Сполучених Штатах та інших країнах, таких як Тайвань.

Експортний контроль Китая - обмеження щодо дронів

З 1 вересня Китай обмежив експорт обладнання, пов'язаного з безпілотниками. Рішення запровадили експортний контроль Пекін пояснив "цілями забезпечення державної безпеки". Крім самих БПЛА під обмеження потрапили тепловізори, радіолокатори та обладнання зв'язку, яке може бути використано в безпілотниках. На тлі запровадження обмежень залишився без дронів російський аграрний сектор.

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