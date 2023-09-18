Наприкінці липня влада Китаю ввела обмеження на експорт безпілотників, комплектуючих та обладнання для їх виробництва.
Як пише російське видання "Комерсант", під заборону потрапили цивільні дрони з чіткими характеристиками – велика дальність польоту, здатність перебувати в повітрі понад півгодини і перевозити/скидати предмети, вага понад 4 кг.
Під цей опис підходять, в тому числі, агродрони, які використовуються в сільському господарстві. Такі дрони виробляються в Росії в одиничних екземплярах.
Російські відомства, в тому числі Міністерство промисловості і торгівлі, не беруть участі в переговорах з колегами з Китаю і не допомагають у налагодженні поставок.
Заборона на експорт БПЛА з Китаю - це потрібно знати
З 1 вересня Китай ввів експортний контроль на обладнання, пов'язане з безпілотниками, в "цілях забезпечення державної безпеки". Пояснюючи введення обмежень, Міністерство комерції Китаю відзначило, що зростає ризик використання дронів у військових цілях.
Крім самих БПЛА під обмеження потрапили тепловізори, радіолокатори та обладнання зв'язку, яке може бути використано в дронах.