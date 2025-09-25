Російський підводний човен із ракетами 'Булава' вперше помічений біля Японії, - аналітики

Японське оборонне відомство розгорнуло засоби моніторингу для спостереження.

Морські сили Самооборони Японії зафіксували неподалік своїх берегів російську стратегічну атомну субмарину проєкту "Борей"/"Борей-А", яка є носієм міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30". Як пише Defense Express, це перший випадок появи таких човнів у районі японського архіпелагу.

Інцидент стався вранці 24 вересня: підводний човен у супроводі двох кораблів пройшов приблизно за 40 км на захід від мису Хоккайдо у напрямку Японського моря.

Японські ЗМІ припускають, що йдеться про модернізований підводний човен проєкту "Борей-А" — К-554 "Імператор Олександр III".

Попри те, що порушень безпеки зафіксовано не було, японське оборонне відомство розгорнуло засоби моніторингу. Для спостереження залучили ракетний патрульний катер JS Wakatake та патрульний літак P-3C Orion.

Російську субмарину супроводжували ракетний крейсер проєкту 1164 "Атлант" "Варяг" (бортовий номер 011) та океанський рятувальний буксир "Фотий Крылов" проєкту Р-5757.

Аналітики нагадують, що човни класу "Борей" є носіями балістичних ракет "Булава", які РФ прийняла на озброєння лише п’ять років тому. Попри це, російське командування вже заявляло про плани замінити цю "вимучену", як пише Defense Express, ракету новою розробкою.

Рсійські літаки помітили поблизу Аляски

Як писав УНІАН, 24 вересня у зоні ідентифікації ППО Аляски повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35. На перехоплення російських літаків піднімали літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. Йшлося, що літаки РФ залишалися у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний простір США чи Канади.

Російські літаки, уточнили у командуванні, перебували в ADIZ - ділянці міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків. Це робиться з міркувань національної безпеки.

