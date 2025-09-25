Поки Росія не коментувала цей інцидент.

У зоні ідентифікації ППО Аляски 24 вересня повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35. Про це з посиланням на пресслужбу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на перехоплення російських літаків було піднято один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенний простір США чи Канади.

"Такі польоти російської авіації в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не розглядаються як безпосередня загроза. Росія не коментувала цей інцидент", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в командуванні, російські літаки перебували в ADIZ - ділянці міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків з міркувань національної безпеки.

Провокації РФ у повітряному просторі НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія дедалі частіше влаштовує провокації у повітряному просторі НАТО. Так, 10 вересня в Польщу вторглися російські дрони. Вони залетіли у країну туди через Україну та Білорусь. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, загрозу було ліквідовано "завдяки рішучим діям командирів, солдатів, пілотів та союзників".

Уже 19 вересня одразу три носії ракет "Кинджал" вдерлися в повітряний простір Естонії. Російські МіГ-31 спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35 не були підняті в повітря для перехоплення. Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала цю подію "надзвичайно небезпечною провокацією".

А 24 вересня російський літак пролетів небезпечно низько над військовим кораблем країни НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв цей інцидент з випадками порушення повітряного простору Польщі та Естонії. На його думку, російський диктатор Володимир Путін хоче "хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в альянсі".

