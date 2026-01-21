Росія і Україна закуповують компоненти для дронів на одних і тих же заводах у Китаї, - FT

Китайські постачальники вдаються до різних хитрощів, щоб українці та росіяни не перетиналися під час візитів на виробництво.

І Росія, і Україна активно нарощують власні потужності з виробництва дронів, в основному використовуючи компоненти китайського виробництва, оскільки вони коштують утричі дешевше, ніж їхні західні аналоги. При цьому, як пише Financial Times, часто вони купують процесори, камери та двигуни в одних і тих же китайських постачальників, дивом не перетинаючись під час візитів на заводи в Китаї.

Так, засновник одного з найбільших виробників дронів в Україні TAF Industries Олександр Яковенко розповів виданню, що під час своїх численних візитів на заводи південного Китаю помітив, що їх керівники все частіше планують його прибуття і від'їзд з точністю до хвилин і секунд.

Іноді вони просили його трохи почекати поблизу, проводили через бічні двері, службовими коридорами або в порожні конференц-зали.

Яковенку знадобився деякий час, щоб зрозуміти, чому його візити вимагали таких непрозорих ритуалів маніпулювання розкладом і крайньої пунктуальності. Все було зроблено для того, щоб він не перетнувся з росіянами, які також відвідували цей завод.

"Наші постачальники докладають зусиль, щоб керувати українськими та російськими клієнтами. Вони намагаються зробити так, щоб ми не опинилися на одному заводі в один і той же час. Вони запрошують нас в один час, а росіян – в інший. Тому, як тільки машина з росіянами від'їжджає, машина з українцями в'їжджає".

Технологічні нововведення обидві сторони отримують одночасно

"Ми можемо побачити новий відеопередавач на російських дронах і відразу зрозуміти, яка компанія в Китаї його виготовила", – каже Олексій Бабенко з компанії-постачальника дронів для ЗСУ Vyriy Drone. "Тоді ми пишемо їм. Звичайно, вони відповідають: "Ні, це не наше". Але ми запитуємо ще раз, і вони кажуть: "Добре, ми можемо продати його і вам".

Той самий процес працює і в зворотному напрямку, додає він:

"Ми просимо їх виготовити щось конкретне для нас, а через тиждень вони відправляють зразки до Росії і починають виробляти те саме для них".

При цьому Яковенко зазначає, що інженери TAF часто змушені імпровізувати через брак запчастин, але їхні суперники по інший бік окопів підозріло добре забезпечені китайськими технологіями.

Офіційно Китай займає нейтральну позицію в конфлікті і заборонив експорт чутливих технологій для безпілотників як до Росії, так і до України. Однак західні розвідувальні джерела та українські політики звинувачують китайський уряд у тому, що він схиляється на користь Росії, навіть дозволяючи російським компаніям купувати цілі виробничі лінії для переміщення в Росію.

Україна працює над локалізацією виробництва дронів, але, за словами Яковенка, вона як і раніше залежить від Китаю щодо приблизно 85% компонентів, які входять до складу простих fpv-дронів, які часто використовуються для камікадзе-атак.

Дрони на фронті

Раніше підрозділ "Оріон" повідомив про створення зони знищення росіян у Куп'янську. Система побудована на поєднанні повітряних і наземних безпілотників ("Лелека", Mavic, FPV, наземні роботи). Це дозволяє контролювати ділянку без постійної присутності людей на позиціях.

Водночас Bloomberg повідомляв, що Україна призупинила замовлення німецьких дронів HX-2 після проблем на фронті. Як виявилося, тільки 25% HX-2 змогли успішно злетіти під час випробувань у 14-му полку ЗСУ.

