Україна призупинила замовлення німецьких дронів HX-2 після проблем на фронті, - Bloomberg

Українські випробування HX-2 виявили слабкі місця системи, що вплинуло на рішення призупинити подальші замовлення.

Україна тимчасово утримується від додаткових замовлень ударних безпілотників HX-2 від німецької компанії Helsing після того, як системи зіткнулися з проблемами під час випробувань на передовій, пише Bloomberg.

За даними внутрішньої презентації Міністерства оборони Німеччини, лише 25% HX-2 змогли успішно злетіти під час випробувань у 14-му полку ЗСУ. Вказується, що на дрони вплинули механічні проблеми катапульти та відсутність деяких компонентів штучного інтелекту.

Глушіння та радіоелектронна боротьба

За словами джерел Bloomberg, безпілотники Helsing піддавалися глушінню поблизу фронту, що переривало зв’язок з операторами та зменшувало ефективність систем. Через це попит на HX-2 серед німецьких військових наразі призупинено.

Компанія відкидає висновки презентації та підкреслює обнадійливі результати перших польотів:

"Відсоток влучань перших польотів, який був офіційно задокументований, обнадійливий", – заявили у Helsing. "Ми впевнені, що випробувальні характеристики HX-2 також добре позначаться на високому рівні влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби".

HX-2 та європейський ринок дронів

Helsing, заснована у 2021 році, є одним з найцінніших європейських оборонних стартапів і активно інтегрує штучний інтелект у свої системи. Флагманський дрон HX-2 поєднує фіксовані крила з квадрокоптерними пропелерами та здатен вражати цілі на відстані до 100 км.

"У найближчі кілька років Європа випередить навіть США з точки зору розгортання реальних автономних систем на базі штучного інтелекту", – заявив Торстен Рейл, співвиконавчий директор Helsing.

У 2024 році Helsing підписала угоду на постачання 4000 безпілотників HF-1 та HX-2 для України, половина яких уже поставлена. Компанія запевняє, що українські підрозділи активно користуються поставленими дронами, а нові замовлення будуть здійснюватися після виконання чинного контракту.

"Щонайменше шість груп української армії надіслали запити щодо HX-2 до Helsing. У відповідь ми вже значно розширили наші виробничі потужності", – йдеться у заяві компанії.

Експертна думка підтверджує, що проблеми під час випробувань – нормальна частина інноваційного циклу.

"Експериментальні та випробувальні серії розроблені для того, щоб дозволити компаніям випробувати свої системи в різних умовах", – зазначила речниця Міністерства оборони Німеччини.

HX-2 - що відомо про ці дрони на фронті

Як повідомляв УНІАН, Німецька компанія Helsing продовжує вдосконалювати свій аналог російського "Ланцета" - HX-2. Видання Defense Express розповіло, що їх вже постачають до України в вагомих обсягах.

Аналітики поділилися, що загалом Україна мала два замовлення на загальну кількість у 10 000 дронів HX-2. В компанії запланували вийти на виробництво 2500 одиниць HX-2 на місяць.

Видання припускає, що, ймовірно, безпілотники гарно себе проявили в Україні, оскільки під час нещодавніх випробувань в Німеччині подібних дронів від трьох виробників, лише HX-2 від Helsing досяг цілі.

