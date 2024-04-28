Україна значно розширила свою вітчизняну оборонну промисловість.

Російсько-українська війна характеризується широким використанням безпілотників, причому не менш значну роль відіграють технології боротьби з БПЛА. Обидві сторони неодноразово впроваджували на поле бою нову технологію безпілотних літальних апаратів, але через кілька місяців вони були визнані застарілими завдяки прогресу боротьби з дронами. Про це у своїй колонці для Forbes пише доцент кафедри системної інженерії Військової академії США Міттал Вікрам.

За його словами, ця "гра в кішки-мишки" загострилася, особливо в зв’язку з тим, що Україна значно розширила свою вітчизняну оборонну промисловість, розгорнувши безпілотні літальні апарати з дедалі розширенішими можливостями, включаючи вищий рівень автономності.

"У відповідь Росія дещо відійшла від звичайних систем боротьби з безпілотниками, обравши натомість досить спрощені, нестандартні підходи для мінімізації ефективності українських безпілотників", - ідеться у статті.

Автор вказує, що в ході війни Україна отримала значну перевагу завдяки зростаючій базі оборонної промисловості.

"У той час як українські оборонні компанії рухаються зі швидкістю розвитку технологій, російська оборонно-промислова база рухається повільніше, обмежена жорсткою структурою закупівель. Враховуючи ці проблеми та швидкі темпи розробок українських безпілотників, Росія вирішила застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським безпілотникам. Хоча вони не такі передові, як їхні системи електронної боротьби, вони виявилися ефективними", - зазначає ексерт.

Він уточнює, що кілька російських компаній пропонують сітки для захисту від дронів, які продемонстрували значну ефективність у припиненні вторгнень дронів.

"Дійсно, безпілотникам важко виявити ці сітки, через що вони часто розбиваються після зіткнення. Навіть якщо дрону вдасться виявити сітку, він все одно не зможе досягти наміченої цілі", - підкреслює фахівець.

Дрони на війні в Україні - останні новини

В Ірані заявили про створення нового дрона-камікадзе, який може нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів на відстань до 40 кілометрів. Іранський безпілотник нагадує ZALA Lancet російського виробництва і широко використовується для боротьби із засідками.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ході останньої атаки на Україну росіяни застосували дрони невстановленого типу. За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, окупанти постійно вишукують об’єкти для можливих атак "і фактично чи не щодня вони їх втрачають".

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