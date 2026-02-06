Про 'гарних дівчат' і сигару з натяком: Лавров понад 140 разів фігурує у файлах Епштейна

У внутрішніх документах Епштейна обговорювалися неофіційні зустрічі, подарунки та переговори за участі Лаврова і представників європейських еліт.

Ім’я міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щонайменше 142 рази згадується у так званих файлах Джеффрі Епштейна – внутрішніх листуваннях, нотатках і зведеннях, пов’язаних з оточенням фінансиста. Про це повідомляє розслідувальний проєкт "МО".

Найдетальніший фрагмент датований 8 жовтня 2018 року. У цей день Епштейн листувався з тодішнім міністром закордонних справ Словаччини Міро Лайчаком. У переписці йшлося про "гарних дівчат" з Молдови та обговорювалося, хто з них "має дістатися Міро". У цьому ж діалозі Епштейн згадує подарунок від багаторічного колеги Лаврова – постпреда РФ при ООН Віталія Чуркіна, а також надсилає фотографію Чуркіна разом із Лавровим. У відповідь Лайчак зауважує: "Подивимося, що Лавров дасть мені завтра".

Епштейн також писав, що хотів би особисто зустрітися з главою російського МЗС. Уже 9 жовтня Лайчак відповів, що "любить Лаврова", а пізніше повідомив, що провів із ним три з половиною години, і зустріч завершилася курінням сигари. Водночас у відкритих джерелах відсутня інформація про будь-які офіційні чи неофіційні переговори між Лайчаком і Лавровим у цей період.

Ім’я Лаврова з’являється і в листуванні 2016 року між Епштейном та тодішнім генсеком Ради Європи Турб’єрном Ягландом. У діалозі Епштейн цікавиться можливими термінами зустрічі Ягланда з Володимиром Путіним, на що отримує відповідь: деталі обговорюватимуться з Лавровим наступного дня.

Крім того, Лавров фігурує у внутрішніх зведеннях Епштейна, які готували його помічники. В одному з таких документів ключовою подією дня названо переговори Лаврова з тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі щодо Сирії – теми, за якою Епштейн, як випливає з матеріалів, уважно стежив.

Раніше також було оприлюднене листування між Епштейном і Віталієм Чуркіним. Воно стосувалося допомоги синові російського дипломата Максиму з адаптацією та працевлаштуванням у США. У переписці Епштейн наголошував на необхідності конфіденційності, а Чуркін називав його "чудовим учителем" та запрошував у гості.

У новому масиві архівних документів у справі Епштейна Росія згадується 5 876 разів, а ім’я Володимира Путіна – 1 055 разів. В одному з документів, що є звітом ФБР, Епштейна навіть називають керуючим статком російського диктатора.

Повідомлялося, що помічник директора російського фонду "Росконгресс" Роман Чуков і колишня координаторка прокремлівського руху "Наші" Марія Дрокова, яка цілувала Путіна, підтримували листування з Епштейном.

