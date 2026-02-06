Фанати Android не отримають довгоочікувану функцію iPhone в Galaxy S26 Ultra

Нові флагмани компанії залишаться без магнітів у стилі MagSafe.

Samsung може відмовитися від однієї з найбільш затребуваних функцій iPhone в нових флагманах. За даними інсайдерів, лінійка Galaxy S26 не отримає вбудовані магніти для бездротової зарядки – технології, аналогічної MagSafe, яку багато користувачів Android очікували побачити в майбутніх пристроях.

Влітку 2025 року Google представила лінійку Pixel 10 з магнітними кільцями на задній панелі і підтримкою стандарту Qi2, що дозволило реалізувати магнітну бездротову зарядку, схожу на рішення Apple. Тоді в мережі припустили, що Samsung також впровадить подібну технологію в серію Galaxy S26.

За словами інсайдера Ice Universe, така зарядка з магнітами Qi2 буде працювати з Galaxy S26 тільки при наявності чохлів з магнітами – в самі смартфони магніти вбудовувати не будуть.

У такому випадку власникам пристроїв Galaxy S26 доведеться купувати чохол з магнітами, щоб забезпечити правильне вирівнювання і роботу магнітної зарядки. Подібний підхід вже зустрічається на ринку: наприклад, iPhone 16e також позбавлений MagSafe і може заряджатися швидше тільки при використанні відповідного аксесуара, тоді як без магнітів швидкість обмежується стандартом Qi.

Прем'єра серії Samsung Galaxy S26 очікується 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. На заході також повинні показати Galaxy Buds 4/4 Pro, які отримають невеликий редизайн.

Раніше в мережу просочилися європейські ціни на флагманську лінійку Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.

Напередодні Samsung офіційно завершила підтримку лінійки Galaxy S21 – січневий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra.

