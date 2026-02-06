Однокімнатні квартири в Києві в 'простої': що відбувається на ринку оренди

Печерський район залишається найдорожчим районом для оренди однокімнатних квартир.

У більшості районів Києва зафіксовано суттєве зростання кількості оголошень на довгострокову оренду однокімнатних квартир, тоді як попит переважно знижувався або залишався без змін.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, центральні райони Києва й надалі залишаються найдорожчими для орендарів.

Зокрема, на Печерську кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла на 21% до 1 259 пропозицій. Паралельно з цим медіанна вартість оренди піднялась на 11% і наразі сягає майже 42 тисяч гривень. Кількість відгуків на оголошення у районі також зросла на 13%.

У Шевченківському районі кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир за рік зросла на 30% і становить майже 1 300 пропозицій. Медіанна вартість оренди залишилась без змін і складає 22 тис. грн. Водночас кількість відгуків на оголошення зменшилась на 2%.

У Подільському районі відбулось активне зростання кількості пропозицій довгострокової оренди однокімнатної квартири, а саме на 45% (станом на грудень 2025 року – 925 пропозицій). Водночас медіанна вартість оренди зросла на 13% – до 18 тис. грн. Попит на оренду залишився практично незмінним: кількість відгуків на оголошення зросла лише на 1%.

Схожа ситуація й у Святошинському районі. Тут кількість оголошень за рік зросла на 46% і станом на грудень 2025 року становить 822, тоді як медіанна вартість оренди залишилась без змін і складає 12 тис. грн. Рівень попиту за рік на оренду однокімнатних квартир у районі також залишився незмінним.

Найвищий "стрибок інтересу" орендарів зафіксовано в Оболонському районі. За рік кількість оголошень тут зросла на 37% і становить 713 одиниць, а медіанна вартість оренди піднялась незначно на 4% - до 14 тис. грн. Водночас кількість відгуків за рік збільшилась на 30%, а в середньому на одне оголошення припадає 18,4 відгука – це найвищий показник серед усіх районів Києва.

Лівий берег Києва

У Дарницькому районі Києва кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зросла на 29%. Водночас медіанна вартість оренди за рік збільшилась на 7% – до 15 тис. грн у порівнянні з груднем 2024 року. При цьому попит на оренду знизився: кількість відгуків стала меншою майже на 20%.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпровському районі також зросла за рік незначно – лише на 4% та складає 12,5 тис. грн. Водночас кількість оголошень про оренду зросла на 25% і наразі перевищує 1 тис. Попит у цьому районі на оренду однокімнатних квартир знизився на 12%.

Найнижча ціна на довгострокову оренду однокімнатної квартири у Деснянському районі. Станом на грудень 2025 року вартість складає 9 тис. грн, що на 6% більше, ніж торік. Водночас кількість оголошень за рік зросла на 21% і становить 497 одиниць, а кількість відгуків зменшилась майже на 20%.

Оренди житла в Києві - головні новини

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 22 500 гривень за місяць, що на 2% більше відносно грудня 2025 року. Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький повідомляв, що зараз "автономне" житло може коштувати значно дорожче за середньоринкові показники.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла вартість оренди та купівлі кімнат. У грудні 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн., що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року.

