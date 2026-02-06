Зеленський: Робота сил ППО у частині областей незадовільна

Глава держави очікує втілення нових рішень для більш ефективного збиття ударних дронів "Шахед".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сили протиповітряної оборони України в останній час демонструють незадовільну роботу збиття ворожих повітряних засобів.

Як повідомив глава держави в Telegram, він провів щоденну селекторну нараду, під час якої заслухали доповіді щодо ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, також у Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "Шахедів"", - наголосив Зеленський.

Крім того, відбулись доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині.

"Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", - зазначив президент.

Удари РФ по логістиці

Разом з тим, як повідомив президент, керівник "Укрзалізниці" доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці.

"Жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці", - зазначив Зеленський.

Про що доповідали урядовці

За словами Зеленського, МВС України доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму.

ППО України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно повідомив про створення командування безпілотних систем протиповітряної оборони.

19 січня міністр оборони України Михайло Федоров відзначив важливість реалізації завдання створення українського антидронового купола. Відповідна система має знищувати ворожі дрони ще на підльоті до визначених цілей ураження.

