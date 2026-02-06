'Вам підсунули фальшиву експертизу': Коломойський посперечався з суддею під час засідання

За його словами, слідство робитиме висновки щодо експерта.

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив судді, що їй "підсунули фальшиву експертизу, зроблену злочинцем". Про це він сказав під час судового засідання в Шевченківському районному суді міста Києва.

"Вам підсунули експертизу, яка є фальшивою, сфальсифікованою. Зробленою злочинцем. Тому що вона зроблена до того, як укладено договір. Зроблена в короткі терміни", - підкреслив Коломойський, звертаючись до судді.

У відповідь суддя закликала бізнесмена робити висновки тоді, коли суд перейде до оцінки вивчення цього питання.

У свою чергу Коломойський сказав:

"Ваша честь, це не ми і не ви будете робити висновки. Це висновки буде вже слідство робити з приводу цього експерта: за чиєю командою він робить експертизу в такі стислі терміни".

Крім того, Коломойський, звертаючись до судді, сказав, що "часи змінюються і Зеленський не буде вічним".

Коломойський звинуватив генпрокурора у відданні наказу побити його адвоката

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання український бізнесмен Ігор Коломойський також звинуватив генпрокурора України Руслана Кравченка в тому, що той віддав наказ побити його адвоката Сергія Стецюка.

Він додав, що про факт побиття стало відомо в грудні 2025 року. А наприкінці січня 2026 року з'явилася судово-медична експертиза, яка підтвердила факт перелому ребер і колінної чашечки адвоката.

