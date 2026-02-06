Україною ширяться аварійні відключення світла: де вже не діють графіки

Обмеження запроваджено через наслідки російських атак на енергетику.

У низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії. У звязку з цим погодинні графіки відключення світла тимчасово не діють.

Зокрема, аварійні відключення застосовані в Одеській та Дніпропетровській областях. Як повідомляє Telegram-канал ДТЕК обмеження застосовані за командою "Укренерго"

"Під час екстрених відключень графіки не діють", - нагадали енергетики

Відео дня

Тимчасово про графіки відключень забуває і Полтавщина. За інформацією Полтаваобленерго, о 12:52 у Полтаві та області було застосовано аварійні відключення.

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - зазначається у повідомленні.

Хвиля аварійних відключень докотилася і до Черкащини. Як зазначили у Черкасиобленерго, обмеження у Черкасах та області запроваджено з 13:10 за командою "Укренерго" "через наслідки попередніх ракетно-дронових атак".

Без стабільних графіків відключення світло тимчасово залишилася і Вінничина. За інформацією Вінницяобленерго, на Вінничині аварійні відключення запроваджено з 12:58

Не оминули аварійні відключення і Житомирщину. У Житомиробленерго не пояснили причини запровадження обмежень, а лише порадили споживачам вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання.

Крім того, аварійні відключення запроваджені і на Миколаївщині. Як зазначили у Миколаївобленерго, за розпорядженням "Укренерго" обмеження застосовано з 13:00.

Аналогічні обмеження запроваджено і на Сумщині. Як зазначили у Сумиобленерго, за вказівкою з НЕК "Укренерго", обмеження на території Сумщини запроваджено о 12:52.

"Причина запровадження обмежень "пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії РФ", - пояснили енергетики.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого росіяни здійснили чергову масштабну атаку по енергоструктурі в восьми областях України. Удар було спрямовано виключно проти об’єктів теплогенерації з метою заморозити цивільне населення. В одному тільки Києві 1100 житлових будинків були відрізані від теплопостачання.

Як зазначили у ДТЕК, в ніч проти 3 лютого Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Внаслідок атаки РФ Дарницька ТЕЦ тимчасово зупинила свою роботу. Її відновлення триватиме щонайменше два місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: