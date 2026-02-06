Готував обстріли західних областей України: СБУ викрила коригувальника російського ГРУ

Він намагався передати росіянам геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури.

Служба безпеки України викрила коригувальника російської воєнної розвідки на підготовці обстрілів одразу трьох регіонів України. Як повідомляє СБУ, затриманий агент росіян готував координати для повітряних атак ворога по Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Він намагався виявити та передати росіянам геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували здійснити нову серію ракетних атак.

Крім того, у полі зору агента були вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти "Укрзалізниці" з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.

Так, співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його та затримали за місцем проживання.

"За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати "бронь" від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону", - йдеться у повідомленні.

До уваги російських спецслужб він потрапила через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати на власному авто західні регіони України із ввімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об’єктів.

"Відзняті відео з об'єктами зрадник пересилав куратору з ГРУ", - додали у СБУ.

Під час обшуків у затриманого було вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з куратором від ГРУ Росії, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Так, слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого російські окупаційні війська завдали одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали ТЕЦ та підстанції. Зокрема, у Києві суттєвих пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ.

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців на тлі нових атак російських окупаційних військ на енергетичну інфраструктуру.

