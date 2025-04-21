Офіційні джерела не підтверджували це.

До України вже прибув шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C.

Як повідомляє Clash Report, повітряне судно здійснило перший випробувальний політ над Львовом. "Оснащений радаром Erieye AESA, літак може виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів. Він посилить оборону України від крилатих ракет і підтримуватиме прибуваючі літаки F-16 завдяки інтеграції Link 16", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що офіційні джерела досі не підтверджували цю інформацію.

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Літаки Saab 340 AEW&C від Швеції

У травні минулого року Швеція оголосила про передачу Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C (ASC 890) у межах найбільшого на той час пакета військової допомоги загальною вартістю 13,3 мільярдів шведських крон.

Літаки оснащено радаром Erieye PS-890, здатним виявляти повітряні цілі на відстані до 300 кілометрів. Вони можуть одночасно супроводжувати до 300 об'єктів і передавати дані в реальному часі командним центрам або бойовим літакам.

Завдяки сучасним засобам зв’язку Saab 340 AEW&C може працювати як "повітряний командний пункт", координуючи дії різних підрозділів .​

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