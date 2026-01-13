Patriot і SAMP-T безсилі: які ЗРК можуть перехопити 'Орєшнік'

Його перехоплення можливе лише системами стратегічної ПРО, які Україна наразі не має і які існують у світі в обмеженій кількості.

Російський удар ракетою типу "Орєшнік" по Львову, який не мав ані військової мети, ані серйозних наслідків, знову актуалізував питання: чи здатні наявні в Україні системи ППО перехоплювати такі загрози. Йдеться насамперед про Patriot і SAMP-T, пише Defence Express.

Відповідь офіційна і однозначна: в Україні наразі немає систем, здатних перехоплювати балістичні ракети середньої та міжконтинентальної дальності. Про це ще на початку 2025 року заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – і відтоді ситуація не змінилася.

Чому Patriot і SAMP-T не підходять

Нездатність Patriot або SAMP-T перехоплювати "Орєшнік" не є їхнім недоліком. Ці комплекси створені для іншого класу цілей – тактичних та оперативно-тактичних балістичних ракет.

Саме тому Patriot PAC-3 успішно збиває "Іскандери" та "Кинджали". Але він не призначений для ураження бойових блоків балістичних ракет середньої дальності. Це питання не технологічної відсталості, а фізики та класифікації загроз – так само як не існує "протиснарядного бронежилета".

У чому головна складність перехоплення "Орєшніка"

Ключова проблема – роздільна бойова частина ракети. "Орєшнік" має кілька бойових блоків індивідуального наведення, які після відокремлення розходяться різними траєкторіями разом із хибними цілями.

Ефективне перехоплення можливе лише до моменту розділення, тобто:

на висотах понад 100 км;

фактично в екзоатмосферному просторі.

Після цього ураження стає значно складнішим і потребує зовсім іншого класу ПРО.

Які системи здатні на таке перехоплення

Наразі у світі лише кілька систем мають підтверджену можливість екзоатмосферного перехоплення:

SM-3 (Aegis, США) – має доведену здатність збивати навіть міжконтинентальні ракети та супутники;

Ground-Based Interceptor (США) – елемент стратегічної ПРО США, розгорнутий лише на їх території;

Arrow-3 (Ізраїль) – успішно перехоплював ракети великої дальності, запущені Іраном та єменськими хуситами;

THAAD (США) – за певних умов і з обмеженнями.

THAAD здатен перехоплювати моноблочні ракети середньої дальності (1–3 тис. км), що доведено в реальних бойових умовах. Однак щодо ракет із роздільною бойовою частиною ситуація значно складніша. Все залежить від моменту пуску, траєкторії, висоти розділення та кількості бойових блоків.

При цьому сам THAAD працює на межі атмосфери й космосу та має обмежену зону ураження.

Атака "Орєшніка" на Україну

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 січня російські окупанти запустили по Львову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Ціллю стала Львівська область.

На тлі цієї атаки Сполучені Штати заявили про "небезпечну та незрозумілу ескалацію" війни Росії проти України, звинувативши Москву в посиленні атак у момент, коли адміністрація президента Дональда Трампа намагається просунути мирні переговори.

