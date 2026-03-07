Через удар РФ по Києву постраждали люди, майже 2 тисячі будинків без тепла

Загалом у столиці без тепла майже 2700 будинків.

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 7 березня у Києві постраждали троє людей. Крім того, через пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури без тепла залишилися 1905 будинків у кількох районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі падіння уламків спричинило задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу вже ліквідували. У Деснянському районі на дорозі виявил уламок ракети, а у Дніпровському - уламки знайшли на трьох локаціях.

"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", - розповів Кличко.

Також, зазначив він, росіяни пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, у результаті без тепла залишилися 1905 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Мер запевнив, що комунальники працюють, аби якнайшвидше відновити теплопостачання в багатоповерхівки.

"Загалом у місті без тепла майже 2700 будинків. Враховуючи частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ", - додав він.

Масована атака РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 березня росіяни завдали удар по Харкову, зруйнували під’їзд житлового будинку. З-під завалів рятувальники деблокували тіла 7 людей, серед яких двоє дітей.

У Дніпропетровській області через удар росіян виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Виникла пожежа в Самарівському районі. Під ударом були також Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Загинув 48-річний чоловік, поранення отримала 69-річна жінка.

За повідомлення Повітряних сили, влучили 9 ракет і десятки дронів. Загалом було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу, з яких 472 цілі збито або подавлено. Ворог запустив, зокрема, 2 гіперзвукові ракети "Циркон", 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 14 крилатих ракет "Калібр" та 480 різних ударних БпЛА.

