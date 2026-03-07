Росія завдала масованого удару по Одесі: в порту спалахнули масштабні пожежі

Внаслідок влучань на території портової інфраструктури спалахнули масштабні пожежі.

У ніч на 7 березня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, ворог масовано атакував обласний центр, зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. За даними посадовця, інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків у місті не надходила.

Водночас у пресслужбі Головного управління ДСНС розповіли, що вночі Росія спрямувала ударні безпілотники на Одесу та область.

"Внаслідок влучань на території портової інфраструктури спалахнули масштабні пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки", - розповіли у пресслужбі.

Як уточнили у державному підприємстві "Адміністрація морських портів України", внаслідок нічної масованої атаки ворога пошкоджено інфраструктуру портів Одещини. Зафіксовано займання та пошкодження ємностей для зберігання вантажів, у тому числі олії, а також адміністративних і технічних будівель. Зараз у регіоні фіксуються пошкодження припортової інфраструктури.

За інформацією віцепрем’єра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад, на території іншого порту пошкоджена інфраструктура.

Нічний удар росіян

Як писав УНІАН, у ніч на 7 березня армія РФ вдарила по об'єкту інфраструктури в Дніпропетровській області. За даними ДСНС, виникла масштабна пожежа, маже 200 рятувальників та 60 одиниць техніки ліквідовують наслідки російської атаки. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що 15 ворожих БпЛА збили українські військові. За даними Ганжі, внаслідок російських ударів по області загинула людина, ще одна дістала поранень.

У Харкові на місті російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів 5-поверхівки рятувальники деблокували тіла 5 загиблих, постраждало щонайменше 10 людей. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі. Під завалами ще можуть бути люди.

