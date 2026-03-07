У Дніпропетровській області масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури через удар росіян (фото)

В області одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок російської атаки.

В ніч на 7 березня російські окупанти вдірили по об'єкті інфраструктури в Дніпропетровській області.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. "Маже 200 рятувальників та 60 одиниць техніки ліквідовують наслідки російської атаки. Виникла масштабна пожежа. Роботи тривають", - деталізували рятувальники.

Як додав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, 15 ворожих БпЛА збили захисники неба з ПвК "Схід" у різних районах області упродовж ночі.

Загалом, за даними Ганжі, внаслідок російських ударів по області загинула людина, ще одна дістала поренень.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", - зазначив він.

Голова ОВА деталізував, що у Самарівському районі виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Під ударом були Нікополь, Покровська і Марганецька громади.

"Понівечені підприємство, 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, сонячні панелі. Загинув 48-річний чоловік. Поранена 69-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно", - розповів Ганжа.

Нічний Удар по Україні

В ніч на 7 березня росіяни масовано атакували територію України. Наслідки ударів фіксуються в кількох областях а також у Києві.

Наразі відомо, що у Харкові ворог влучив у житлову 5-поверхівку, внаслідок чого там поранені 10 осіб, четеро людей загинули.

