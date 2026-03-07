Іран знищив ключовий радар США за $300 млн у Перській затоці, - Bloomberg

Удар по радару системи THAAD може серйозно послабити систему протиракетної оборони США на Близькому Сході.

Іран знищив важливу американську радарну систему вартістю близько 300 мільйонів доларів, яка відігравала ключову роль у роботі протиракетної оборони США в регіоні Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника.

Радар AN/TPY-2 radar та пов’язане обладнання, яке використовується системами THAAD, були знищені на авіабазі Муваффак Салті у Йорданії на початку війни. Пошкодження підтвердили супутникові знімки.

Аналітики Фонду захисту демократій зафіксували щонайменше два іранські удари по території Йорданії – 28 лютого та 3 березня. За повідомленнями, обидві атаки були перехоплені, однак удар по радару міг стати одним із найуспішніших для Ірану.

Експерти наголошують, що система THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет на великій висоті, фактично на межі атмосфери. Вона здатна знищувати складніші цілі, ніж комплекси Patriot меншої дальності. Після втрати радара частина навантаження з протиракетної оборони може перейти саме на системи Patriot, запаси ракет до яких уже обмежені.

За словами експерта Тома Карако з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, США мають лише вісім батарей THAAD у світі, зокрема у Південній Кореї та на Гуамі. Кожна батарея коштує приблизно 1 мільярд доларів, а сам радар – близько 300 мільйонів.

Крім того, раніше під час конфлікту іранська атака пошкодила стаціонарний радар AN/FPS-132 у Катарі. Ця система призначена для раннього виявлення загроз на великих відстанях.

Аналітики попереджають, що системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні вже працюють на межі можливостей через масовані атаки Ірану з використанням безпілотників і балістичних ракет. Існує ризик, що запаси сучасних ракет-перехоплювачів, зокрема для THAAD і Patriot, можуть швидко скоротитися.

На цьому тлі представники оборонних компаній Lockheed Martin та RTX Corporation провели зустріч у Білий дім, де обговорювали можливості прискорення виробництва озброєнь для поповнення запасів.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп приватно висловлював серйозну зацікавленість у розміщенні американських наземних військ на території Ірану. Про це розповіли кілька американських чиновників і джерел, обізнаних із внутрішніми обговореннями в адміністрації.

За їхніми словами, під час розмов із помічниками та представниками Республіканської партії біля Трамп описував можливий післявоєнний сценарій для Ірану. Йшлося не про масштабне вторгнення, а про невеликий контингент військ США, який могли б використовувати для досягнення конкретних стратегічних цілей.

