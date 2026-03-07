Кораблі в Перській затоці видають себе за китайські, щоб уникнути атак Ірану, - FT

Близько 1000 суден заблоковані в затоці. Їхню вартість оцінюють у 25 мільярдів доларів.

Щонайменше десять суден, заблокованих в Перській затоці, змінили свої транспондери, щоб оголосити себе "китайськими". Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані сервісу MarineTraffic.

Судна вказують у сигналах "Китайський власник", "Увесь китайський екіпаж" або "Китайський екіпаж на борту", намагаючись зменшити ризик атаки з боку Ірану.

За даними Асоціації ринку Ллойда, близько 1000 суден наразі залишаються заблокованими в затоці та її околицях, їхня сукупна вартість оцінюється приблизно в 25 мільярдів доларів. Іран продовжує обстрілювати судна, що прямують через Ормузьку протоку, а також на північ, до Кувейту, де безпілотник нещодавно збив порожній паливний танкер.

Деякі судна також маніпулюють сигналами GPS, щоб збити з пантелику керовану зброю, відображаючись на платформах судноплавства як скупчені один на одному. Така практика застосовується на різних типах суден – від контейнеровозів до нафтових танкерів, як завантажених, так і порожніх.

Наприклад, танкер "Iron Maiden" у середу швидко прорвався через Ормузьку протоку, тимчасово видаючи себе за китайське судно, поки не досяг вод біля берегів Оману. Інший танкер "Bogazici" під час початку конфлікту оголосив себе "Мусульманським", повернувшись до своєї початкової назви після отримання дозволу.

Капітани суден контролюють сигнал транспондера, який спочатку призначений для зв’язку між суднами та запобігання зіткненням, проте поле "призначення" можна легко змінити.

"Вони можуть змінити що завгодно, ви можете розмістити там усе, що забажаєте", – пояснив Метью Райт, аналітик Kpler. За його словами, практика виникла у 2023 році в Червоному морі під час атак єменських хуситів на комерційні судна.

Раніше The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських військах на Близькому Сході. Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує інформація про можливу передачу таких розвідданих.

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію про те, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військових об’єктах. Він різко обірвав питання журналіста на цю тему.

