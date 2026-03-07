При ударі по Харкову загинули дві мами з дітьми, з'явились подробиці про поранених

Кількість поранених зросла. У лікарні знаходяться двоє дітей з однієї родини. Один з хлопчиків у вкрай важкому стані.

Під час нічної атаки на 5-поверховий житловий будинок у Харкові загинули дві мами зі своїми дітьми. Кількість поранених зросла до 15 осіб.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що одна з загиблих працювала вчителькою початкових класів.

"Під час нічної атаки на місто, у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею", - деталізував мер.

Відео дня

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про стан поранених і уточнив, що їхня кількість збільшилась до 15.

"До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема – 11-річного хлопчика. Дитина зазнала значних травм, перебуває у вкрай важкому стані в реанімації. Також постраждав 6-річний хлопчик із цієї ж родини. У нього діагностовано забої, стан задовільний", - повідомив деталі Синєгубов.

Очільник ОВА уточнив, що станом на зараз виявили тіла 7 загиблих, зокрема двох дітей: 13-річної дівчинки та 9-річного хлопчика.

Загалом під завалами можуть бути 14 людей.

9 березня у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими.

Удар по Харкову

В ніч на 7 березня окупанти вдарили балістичними ракетами по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих. Спочатку під завалами було знайдено тіло 65-річної жінки. Потім рятувальники дістали ще кілька жертв удару.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний удар росіян по Україні. Зокрема, він зазначив, що з ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові.

"Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди", - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: